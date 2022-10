Δεν γλιτώνει το νυστέρι ο Κουαρταραρό

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό θα μπει στο χειρουργείο μετά το Grand Prix της Βαλένθια για επέμβαση στο σπασμένο του δάχτυλο.

Στη διάρκεια του Grand Prix της Μαλαισίας πριν από μερικές ημέρες για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, ο Φάμπιο Κουαρταραρό τραυματίστηκε στο μεσαίο δάχτυλο του αριστερού χεριού έπειτα από πτώση το Σάββατο στην 4η περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ο Γάλλος αναβάτης μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο όπου διαπιστώθηκε ότι είχε κάταγμα.

Ο πρωταθλητής παρόλα αυτά, έσφιξε τα δόντια και αγωνίστηκε κανονικά στην πίστα της Sepang πραγματοποιώντας μάλιστα έναν εξαιρετικό αγώνα τερματίζοντας στην 3η θέση. Φυσικά, μετά τον αγώνα τοποθέτησε το χέρι του μέσα σε μια σακούλα με πάγο προκειμένου να ανακουφιστεί από τον πόνο και όπως όλα δείχνουν δεν θα αποφύγει την επέμβαση.

Το επόμενο αγωνιστικό τριήμερο, 4-6 Νοεμβρίου πραγματοποιείται ο τελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος στην πίστα της Βαλένθια στην Ισπανία. Μετά το τέλος του Grand Prix ο Γάλλος αναβάτης της Yamaha θα προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση στο δάχτυλο προκειμένου να διορθώσει τη ζημιά και να επανέλθει σε τέλεια φυσική κατάσταση για το 2023.

