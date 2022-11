Ο Μικ Σουμάχερ εξηγεί το λόγο για τον οποίο το ρεκόρ νικών σε μία σεζόν που είχε ο πατέρας του, Μίκαελ, «έσπασε» από τον Μαξ Φερστάπεν.

Στο Grand Prix Μεξικού είδαμε ένα πολύ σημαντικό ρεκόρ της Formula 1 να καταρρίπτεται από τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός έφτασε τις 14 νίκες στους 20 αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα στη σεζόν και ξεπέρασε τους Μίκαελ Σουμάχερ και Σεμπάστιαν Φέτελ που ήταν κάτοχοι του ρεκόρ περισσότερων επιτυχιών σε μία αγωνιστική χρονιά, που ήταν στις 13 νίκες.

Η μοίρα «έπαιξε» το δικό της παιχνίδι στην προκειμένη περίπτωση, με το ρεκόρ αυτό να σπάει 9 χρόνια μετά την ισοφάρισή του. Μάλιστα το 2013 όπου ο Φέτελ κατέκτησε 13 νίκες στη σεζόν, ήταν επίσης 9 χρόνια μετά τις 13 νίκες που είχε σημειώσει ο Σουμάχερ το 2004. Ο Φερστάπεν έφτασε τις 34 νίκες συνολικά στην καριέρα του, όμως έχει αρκετό δρόμο μπροστά του ώστε να φτάσει τις 91 που έχει ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο οδηγός της Haas, Μικ Σουμάχερ, ρωτήθηκε σχετικά με την κατάρριψη ενός εντυπωσιακού ρεκόρ που κατείχε ο πατέρας του και θέλησε να εξηγήσει το λόγο που συνέβη αυτό.

«Συγκρίνουμε 22 αγώνες σε μία σεζόν με αρκετά πιο λίγους που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Το ρεκόρ του πατέρα μου ήταν αναμενόμενο να σπάσει. Αυξάνουμε συνεχώς τον αριθμό των αγώνων, οπότε είμαι σίγουρος πως όταν φτάσουμε τα 24 Grand Prix, τα πράγματα θα αλλάξουν και πάλι», ανέφερε ο Γερμανός στο racingnews365.com.

O Σουμάχερ παλεύει για να σώσει την καριέρα του στη Formula 1, με τη θέση του να κινδυνεύει. Ο Γερμανός δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της Haas, με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ να είναι φαβορί για να τον αντικαταστήσει.

Μέχρι στιγμής στο 2022 ο Σουμάχερ έχει σκοράρει συνολικά 12 βαθμούς.

