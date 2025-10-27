Σαν Σήμερα: Ο τελευταίος τίτλος του Φέτελ στην F1 (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Η δράση στο πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται με αγώνες επί μεξικανικού εδάφους. Όμως, πριν από 12 χρόνια έγινε ένας ακόμη αγώνας, αυτήν τη φορά στην Ινδία, στον οποίο κρίθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στο MotoGP, μία τρομερή μονομαχία για τη νίκη στην Αυστραλία είχε άδοξο τέλος.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 27/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1963, ο Τζιμ Κλαρκ έγινε ο νικητής του πρώτου επίσημου Grand Prix Μεξικού στην ιστορία της F1. Είχε πραγματοποιηθεί μη-πρωταθλητματικός αγώνας και το 1962. Ο θρυλικός Βρετανός οδηγός έδωσε επίσης τον 50ό ταχύτερο γύρο στην προμηθεύτρια ελαστικών της Dunlop, στην 50ή της νίκη σε Grand Prix. Ο αγώνας αυτός ήταν και 50ός στην καριέρα του Γκρέιαμ Χιλ. Τέλος, ήταν η τελευταία φορά, μέχρι το 2014 και τον Πάστορ Μαλντονάντο, που ένα μονοθέσιο αγωνίστηκε με τον ιδιαίτερο αριθμό 13. Επρόκειτο για μια BRM, την οποία οδήγησε ο ντόπιος Μόισες Σολάνα.

Σαν σήμερα το 2013, ο Σεμπάστιαν Φέτελ κέρδισε το Grand Prix Ινδίας και έγινε τέσσερις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην F1. Ο Γερμανός επικράτησε με εμφατικό τρόπο και προσέφερε όμορφες στιγμές πανηγυρισμών μετά το πέρας του αγώνα. Μαζί του στο βάθρο ανέβηκε ο Νίκο Ρόσμπεργκ της Mercedes και ο Ρομέν Γκροζάν της Lotus F1.

Σαν σήμερα το 2019, ο Λιούις Χάμιλτον πήρε τη δέκατη νίκη του στη σεζόν κερδίζοντας το Grand Prix Μεξικού οδηγώντας εξαιρετικά τη δύστροπη Mercedes W10. Ο Μαξ Φερστάπεν είχε πάρει αρχικά την pole position αλλά δέχτηκε ποινή τριών θέσεων, διότι αγνόησε τις κίτρινες σημαίες που είχαν βγει στην τελευταία στροφή από μια έξοδο του Βάλτερι Μπότας. Ως εκ τούτου, ο Σαρλ Λεκλέρ εκκίνησε πρώτος, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ πίσω του. Οι ατυχίες της Ferrari στα pit-stops της και η μεστή οδήγηση του Χάμιλτον, παρά τα φθαρμένα ελαστικά, άνοιξαν στον τελευταίο το δρόμο για τη νίκη, την οποία εν τέλει κατέκτησε. Δεύτερος τερμάτισε ο Φέτελ και τρίτος ήταν ο Μπότας.

Σαν σήμερα, επίσης το 2019, ο Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε στο Φίλιπ Άιλαντ, για το Grand Prix Αυστραλίας του MotoGP. Δεύτερος τερμάτισε ο Καλ Κράτσλοου με Honda και τρίτος ο Τζακ Μίλερ με Ducati. Ο Μάβερικ Βινιάλες εκκίνησε από την pole position αλλά είχε μια πτώση μαχόμενος με τον Μάρκεθ στον προ-τελευταίο γύρο και εγκατέλειψε.

Φωτογραφίες: f1_hardpics/Χ