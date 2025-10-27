Με μήκος που δεν ξεπερνά τα 4 μέτρα, το Micra είναι ευέλικτο στο αστικό δίκτυο, ενώ στην έκδοση με την μεγάλη μπαταρία έχει αυτονομία άνω των 400 χλμ.

Θέμα εβδομάδων είναι να αρχίσει το εμπορικό λανσάρισμα του νέου Nissan Micra στην ελληνική αγορά. Στη νέα του γενιά το δημοφιλές είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό, δανειζόμενο πλατφόρμα και τεχνολογίες από το Renault 5. To Micra συμβολίζει τη νέα εποχή της Nissan στην Ευρώπη, καθώς θα ακολουθήσει το νέο Leaf.

Με μήκος που δεν ξεπερνά τα 4 μέτρα, το Micra είναι ευέλικτο στο αστικό δίκτυο ενώ με αυτονομία άνω των 400 χλμ. - στην έκδοση με την μεγάλη μπαταρία των 52 kWh - μπορεί να ταξιδέψει και εκτός πόλης.

Στο ακόλουθο σύντομο βίντεο, διάρκειας κάτω των 3 λεπτών, μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το νέο Nissan Micra.

Δύο είναι οι διαθέσιμες εκδόσεις:

Με ισχύ 122 ίππων και μπαταρία 40 kWh (αυτονομία έως και 317 χλμ.)

Με ισχύ 150 ίππων και μπαταρία 52 kWh (αυτονομία έως και 416 χλμ.)

Και οι δύο επιλογές διαθέτουν DC ταχεία φόρτιση (έως 100 kW), τεχνολογία V2L (Vehicle-to-Load) για τροφοδοσία εξωτερικών μικροσυσκευών, ενώ είναι έτοιμες για μελλοντική ενσωμάτωση V2G (Vehicle-to-Grid).

Οι τιμές του στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, όμως ενδεικτικά στη Γερμανία αρχίζουν από τις 27.990 ευρώ για το μοντέλο με το βασικό επίπεδο εξοπλισμού και την μπαταρία 40 kWh.