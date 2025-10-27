Ο Λίαμ Λόσον παραλίγο να χτυπήσει δύο κριτές στον 3ο γύρο, ενώ η Ομοσπονδία εξηγεί το λόγο για το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας που έκρινε τη μάχη Λεκλέρ–Φερστάπεν.

Η FIA ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει δύο διαφορετικά περιστατικά του Grand Prix του Μεξικού, που άφησαν απορίες για τον τρόπο χειρισμού της ασφάλειας από τη διεύθυνση αγώνα. Το πρώτο αφορά τον Λίαμ Λόσον, ο οποίος στον τρίτο γύρο του αγώνα είχε μια επικίνδυνη στιγμή με δύο κριτές που βρίσκονταν πάνω στην αγωνιστική γραμμή, την ώρα που ο Νεοζηλανδός επέστρεφε στην πίστα μετά από αλλαγή εμπρός πτέρυγας.

There were Marshalls CROSSING the track during Liam Lawson's lap.......pic.twitter.com/wV7fWxnvsx October 26, 2025

Οι κριτές είχαν βγει στην περιοχή της στροφής 3 για να απομακρύνουν θραύσματα από τα πρώτα περιστατικά στην εκκίνηση. Η εντολή δόθηκε αφού όλα τα μονοθέσια είχαν περάσει από τη στροφή 1, αλλά η κατάσταση άλλαξε όταν η RB του Λόσον μπήκε απροειδοποίητα στα pit. Έτσι, βγήκε ξανά στην πίστα νωρίτερα απ’ ό,τι περίμενε το race control, με αποτέλεσμα να βρει μπροστά του τους δύο κριτές.

Ο Λόσον, ο οποίος αντιλήφθηκε τους ανθρώπους της πίστας την τελευταία στιγμή, φώναξε έντονα στο team radio: «Θα μπορούσα να τους είχα σκοτώσει!».

Η FIA επιβεβαίωσε το περιστατικό και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθεί γιατί δεν αποσύρθηκε εγκαίρως η εντολή εξόδου των κριτών. Σε ανακοίνωσή της, τόνισε πως «οι κριτές είναι εθελοντές που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην ασφάλεια των αγώνων» και εξέφρασε «σεβασμό και ευγνωμοσύνη για τον επαγγελματισμό τους». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τέτοια συμβάντα δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Το VSC που «πάγωσε» τη μάχη Λεκλέρ–Φερστάπεν

Το δεύτερο ζήτημα αφορά το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας (VSC) που ενεργοποιήθηκε στον προτελευταίο γύρο, όταν ο Κάρλος Σάινθ στάθμευσε τη Williams του στην άκρη της πίστας. Την ώρα εκείνη, ο Μαξ Φερστάπεν είχε πλησιάσει τον Σαρλ Λεκλέρ και ετοιμαζόταν για την τελική επίθεση στη μάχη της δεύτερης θέσης. Η εμφάνιση του VSC «πάγωσε» τη μάχη, και ο αγώνας ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω αλλαγές στη σειρά κατάταξης.

LAP 70/71



🟡 VSC DEPLOYED 🟡



Carlos Sainz pulls over in the Estadio section 😢



Verstappen was putting the pressure on Leclerc for P2 just before the VSC! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/dTzONguRjc — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Η FIA εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας, καθώς το μονοθέσιο του Σάινθ είχε σταματήσει σε εκτεθειμένο σημείο και υπήρχε κίνδυνος φωτιάς. «Καθώς οι κριτές έπρεπε να επέμβουν για την απομάκρυνση του μονοθεσίου, εφαρμόστηκε VSC μέχρι το όχημα να μετακινηθεί πίσω από τα προστατευτικά. Το μέτρο άρθηκε αμέσως μόλις αποκαταστάθηκε η ασφάλεια», ανέφερε εκπρόσωπος της FIA.

Ο Λεκλέρ παραδέχθηκε μετά τον αγώνα ότι «το VSC πιθανότατα μου έσωσε τη δεύτερη θέση», ενώ ο Φερστάπεν αντιμετώπισε την εξέλιξη με νηφαλιότητα: «Άλλες φορές η τύχη είναι με το μέρος μου, άλλες όχι. Έτσι είναι οι αγώνες».

Η FIA αναμένεται να δημοσιεύσει πλήρη αναφορά για τα δύο περιστατικά τις επόμενες ημέρες, καθώς τα ζητήματα ασφάλειας των κριτών και της διαδικασίας VSC παραμένουν στο επίκεντρο μετά από ένα Grand Prix που, παρότι ήρεμο στην εξέλιξή του, έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την οργάνωση και τα αντανακλαστικά της διεύθυνσης αγώνα.