O Μαξ Φερστάπεν κυριάρχησε στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της F1 που διεξάγεται στο Μεξικό. Δείτε το πως!

Μπορεί στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Πόλης του Μεξικού να είχαμε μέχρι ένα σημείο μάχη στην οποία είχαν εμπλακεί ενεργά οι οδηγοί τριών ομάδων, ωστόσο στο τέλος ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την pole και μάλιστα με διαφορά.

Από το 1:19.222 του Q1, κατέβηκε στο 1:18.566 στο Q2 και παρότι αυτές οι επιδόσεις δεν ήταν αρκετές για να πιάσει στις αντίστοιχες περιόδους τον Λούις Χάμιλτον, το 1:17.775 του Q3 ήταν αυτό που χρειαζόταν για να κατακτήσει την έκτη pole position σε είκοσι αγώνες στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1.





Ο οδηγός της Red Bull Racing θα μπορούσε να έχει την pole και με την πρώτη του προσπάθεια στο τελευταίο μέρος των κατατακτήριων αλλά με τη δεύτερη, απέκτησε και «αέρα» τριών δεκάτων του δευτερολέπτου!

Δείτε την προσπάθεια του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο Autodromo Hermanos Rodriguez και κάθε πάτημα της RB18 στη μήκους 4.304 μέτρων αγωνιστική διαδρομή, στο video που ακολουθεί…

