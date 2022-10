Οι μάχες των κατατακτήριων δοκιμών του αγώνα στο Autodromo Hermanos Rodriguez κρύβουν ένα σπάνιο στατιστικό στοιχείο!

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο μεγάλος νικητής της μάχης των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, που αποτελεί τον εικοστό γύρο του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο Ολλανδός έκανε τον «τέλειο γύρο» στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3 και το 1:17.775 ήταν αρκετό για να του χαρίσει την pole position με διαφορά τριών δεκάτων του δευτερολέπτου.

Η πρωτιά του έδωσε συνέχεια σε ένα σπάνιο σερί αφού στον αγώνα του Autodromo Hermanos Rodriguez, αφού είχαμε τον ενδέκατο διαφορετικό κάτοχο pole στις τελευταίες έντεκα επισκέψεις της F1 σε αυτή την πίστα!

The moment @Max33Verstappen become our 11th different polesitter in the last 11 trips to Mexico!#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/FpxQze9qJ9