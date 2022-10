Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, οι οδηγοί της F1 θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στο Autodromo Hermanos Rodriguez μέχρι το 2025.

Ο αγώνας στο Μέξικο Σίτι θα συνεχίζει να βρίσκεται στο καλεντάρι της Formula 1 για τρία ακόμη χρόνια, όπως ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν την έναρξη της δράσης στο Autodromo Hermanos Rodriguez. To Grand Prix επέστρεψε στο πρόγραμμα το 2015, έπειτα από 23 χρόνια απουσίας. Έκτοτε είναι ένας από τους πιο δημοφιλής προορισμούς.

Οι Μεξικανοί οπαδοί δημιουργούν πάντα μία τρομερή ατμόσφαιρα, ειδικά στο στάδιο που βρίσκεται στον τρίτο χρονομετρημένο τομέα της πίστας. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, επισκέπτονται την πίστα 350.000 οπαδοί και όπως είναι λογικό, η στήριξη προς τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing είναι γεμάτη πάθος.

Ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, μίλησε για τη νέα συμφωνία με τους διοργανωτές του Grand Prix Μεξικού: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως η Formula 1 θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Μέξικο Σίτι για τα επόμενα τρία χρόνια, χάρη σε αυτή τη νέα συμφωνία. Κάθε χρόνο ο αγώνας προσελκύει ένα μεγάλο αριθμό παθιασμένων οπαδών και η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Ξέρω πως όλοι θα ενθουσιαστούν με την είδηση αυτή».

Ο αγώνας στο Μεξικό έχει συνεισφέρει αρκετά και στην τοπική κοινωνία, μιας και από το 2015 μέχρι σήμερα, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 57.000 θέσεις εργασίας.

Το 2023 το Grand Prix θα διεξαχθεί το τριήμερο 27-29 Οκτωβρίου, μία ημερομηνία ορόσημο για τον αγώνα, μιας και συμπίπτει με τη γιορτή της «Ημέρας των Νεκρών».

BREAKING: The Mexico City Grand Prix is staying on the F1 calendar until at least 2025!



