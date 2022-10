Οι αγωνοδίκες έκαναν δεκτή την έφεση της γαλλικής ομάδας και έκριναν εκπρόθεσμη την ένσταση που είχε καταθέσει η Haas.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε για την Alpine και τον Φερνάντο Αλόνσο το Grand Prix του Μεξικού αφού προτού τα μονοθέσια πατήσουν πίστα, κρινόταν από τους αγωνοδίκες η τύχη του προηγούμενου αγώνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί όπου ο Ισπανός είχε χάσει εκ των υστέρων την έβδομη θέση, μετά από ένσταση της Haas F1.

Η γαλλική ομάδα είχε εφεσιβάλλει την απόφαση, με βασικό επιχείρημά της πως η ένσταση της αμερικανικής ομάδας είχε κατατεθεί αφότου είχε κλείσει το χρονικό παράθυρο για να γίνει κάτι τέτοιο. Πράγμα που στη νέα εκδίκαση της υπόθεσης έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η ποινή 30 δευτερολέπτων που είχε λάβει ο Αλόνσο και τον είχε ρίξει εκτός βαθμών.

BWT Alpine F1 Team thanks the FIA stewards for convening and reaching a positive conclusion on the matter involving Car #14 from last weekend’s United States Grand Prix. [1/3]

H Alpine ανακοίνωσε σχετικά: «Η BWT Alpine F1 Team ευχαριστεί τους αγωνοδίκες της FIA για τη σύγκληση και την κατάληξη σε θετικό συμπέρασμα σχετικά με το μονοθέσιο #14 στο Grand Prix που έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η ομάδα χαιρετίζει την απόφαση που ελήφθη από τους προαναφερθέντες αγωνοδίκες, σύμφωνα με την οποία το μονοθέσιο #14 ανακτά την έβδομη θέση και τους έξι βαθμούς από τον αγώνα.

Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τη FIA ώστε να διασφαλίσουμε πως το αγωνιστικό θέαμα παραμένει στην υψηλότερη ποιότητα.

Η ομάδα ανυπομονεί τώρα να αγωνιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Grand Prix της Πόλης του Μεξικού».

The moment everyone is talking about 💥



Incredible effort from Fernando to carry on racing after this 👊



🎥@F1 #USGPpic.twitter.com/89pFjbwGIt