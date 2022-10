H γαλλική ομάδα δεν συμφώνησε με την ποινή που δέχθηκε ο Φερνάντο Αλόνσο στο GP ΗΠΑ της F1 και κατέθεσε επίσημη ένσταση.

Το δράμα για τον Φερνάντο Αλόνσο δεν είχε τελειωμό στο Grand Prix ΗΠΑ. Ο Ισπανός ενεπλάκη σε ένα τρομακτικό ατύχημα με τον μελλοντικό του teammate στην Aston Martin, Λανς Στρολ, και παρά το γεγονός πως η A522 σηκώθηκε στους δύο τροχούς και χτύπησε με δύναμη στις μπαριέρες, ο Αλόνσο τερμάτισε εντός βαθμών.

Όμως η Haas κατέθεσε ένσταση ότι το μονοθέσιο του Αλόνσο δεν ήταν ασφαλές για επιστροφή στην πίστα, κάτι που αποδείχθηκε από την αποκόλληση του δεξιού καθρέπτη αργότερα στον αγώνα. Οι αγωνοδίκες επέβαλαν στον Ισπανό ποινή 30 δευτερολέπτων, με αποτέλεσμα να πέσει στη 15η θέση της γενικής κατάταξης.

Αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία, όπου η γαλλική ομάδα μάχεται με τη McLaren για την 4η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η μεταξύ τους διαφορά είναι πλέον 6 βαθμοί υπέρ της Alpine.

H ποινή του Αλόνσο δεν… πέρασε με καλό μάτι στο γαλλικό στρατόπεδο, που τώρα εφεσιβάλλει το πόρισμα των αγωνοδικών θέτοντας τα εξής επιχειρήματα:

«H FIA έχει το δικαίωμα να δείξει τη μαύρη και πορτοκαλί σημαία σε ένα μονοθέσιο κατά τη διάρκεια του αγώνα αν κρίνει πως ένα μονοθέσιο δεν είναι ασφαλές. Στην περίπτωσή μας εξέτασαν το μονοθέσιο και έκριναν πως δεν χρειάζεται να δείξουν τη αυτή τη σημαία. Επιπλέον, μετά τον αγώνα τεχνικός εκπρόσωπος της FIA επιθεώρησε το μονοθέσιο και το βρήκε νόμιμο. Λόγω της υποβολής ένστασης 24 λεπτά μετά την καθορισμένη προθεσμία, δεν έπρεπε να γίνει δεκτή και ως εκ τούτου η ποινή θα έπρεπε να θεωρηθεί άκυρη. Ως αποτέλεσμα η ομάδα εφεσιβάλλει την ισχύ της αρχικής ένστασης από την ομάδα της Haas».

Στις σημειώσεις τους για την ποινή, οι αγωνοδίκες τονίζουν ότι η τήρηση της προθεσμίας δεν ήταν δυνατή σε αυτή την περίπτωση. Αν δεχθούν οι αγωνοδίκες τη νέα έφεση της Alpine, τότε αυτή θα εξεταστεί στο πλαίσιο του επερχόμενου αγώνα στο Μεξικό.

