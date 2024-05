Ο Νταβίντ Σάντσεζ επιστρέφει στην Alpine, αναλαμβάνοντας ρόλο κλειδί μετά την πρόωρη αποχώρησή του από τη McLaren.

Ο πρώην μηχανικός της Ferrari, Νταβίντ Σαντσέζ, έχει πλέον ενταχθεί στην ομάδα Formula 1 της Alpine ως εκτελεστικός τεχνικός διευθυντής, ακολουθώντας την αποχώρησή του από τη McLaren μετά από μόλις τρεις μήνες στο ρόλο του. Ο Σαντσέζ θα αναφέρεται απευθείας στον επικεφαλής της ομάδας, Μπρούνο Φαμίν, και θα επιβλέπει τη νέα τριπλή τεχνική δομή που υλοποιήθηκε στην ομάδα του Enstone. Αυτό σημαίνει ότι οι τεχνικοί διευθυντές κάθε τομέα: Σιάρον Πίλμπιμ των επιδόσεων, Τζο Μπέρνελ της μηχανολογίας και Ντέιβιντ Γουίτερ της αεροδυναμικής, θα υποβάλλουν τις αναφορές τους στον Σαντσέζ.

Ο Σαντσέζ αποχώρησε τον ρόλο του στη McLaren μόλις πριν από ένα μήνα, έχοντας ενταχθεί στην ομάδα του Woking τον Ιανουάριο, αφού διαπίστωσε ότι ο ρόλος που του είχε ανατεθεί είχε αλλάξει κατά τη διάρκεια σχεδόν ενός έτους αναμονής. Η McLaren συμφώνησε να τον απελευθερώσει τον Γάλλο ώστε να μπορέσει να βρει έναν πιο ανώτερο ρόλο, οδηγώντας την Alpine να εξασφαλίσει την υπογραφή του για να βοηθήσει στην ανάκαμψή της.

