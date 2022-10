Δεν έχει διάθεση να μετακομίσει στην ομάδα της Haas ο Ντάνιελ Ρικάρντο, του οποίου το μέλλον στην F1 παραμένει άγνωστο.

Ένας οδηγός που δεν έχει εξασφαλίσει θέση στο grid της Formula 1 το 2023 είναι ο Ντάνιελ Ρικάρντο. Ο Αυστραλός έπειτα από δύο απογοητευτικές χρονιές στη McLaren βλέπει την πόρτα της εξόδου, με τον Όσκαρ Πιάστρι να είναι ο διάδοχός του.

Ο νικητής 8 Grand Prix στη Formula 1 είναι αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα του σπορ, καθώς βλέπει την καριέρα του να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Στο πλαίσιο του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το όνομά του συνδέθηκε με την ομάδα της Haas για το 2023.

Μετά το τέλος του αγώνα της Κυριακής, όπου τερμάτισε 16ος, 37 ολόκληρα δευτερόλεπτα πίσω από τον teammate του, ο Ρικάρντο ρωτήθηκε για το αν θα ήθελε να μετακομίσει στη Haas την επόμενη χρονιά: «Για να είμαι ειλικρινής, όχι, δεν σκέφτομαι να πάω στη Haas. Όλα όσα έγιναν φέτος, ας πούμε με την κατάσταση στηMcLaren, έκαναν πολύ δύσκολο το ενδεχόμενο να προετοιμαστώ για κάτι τέτοιο. Όμως ετοιμάζουμε ένα πλάνο για το 2024 μαζί με την ομάδα μου».

Σε ερώτηση που του τέθηκε σχετικά με το πλάνο του για να επιστρέψει στη Formula 1, ο Αυστραλός απάντησε: «Προσπαθώ να φέρω τον εαυτό μου σε μία θέση όπου μπορώ να πετύχω και αυτό θα γίνει μακροπρόθεσμα. Με αυτό ως δεδομένο, η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ διαφορετική. Όμως όλα γίνονται ώστε να επιστρέψω και να είμαι στις κορυφαίες θέσεις και να μάχομαι για νίκες. Ξέρω πως μπορώ να το κάνω αυτό».

Η κακή απόδοση του Ρικάρντο έχει κοστίσει στη McLaren, που βρίσκεται 6 βαθμούς πίσω από την Alpine στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με τρεις αγώνες για το τέλος της σεζόν.

