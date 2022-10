Ένας ακόμη οδηγός της F1 που πήρε ποινή στο GP των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ήταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams, o οποίος έχασε μία θέση στα τελικά αποτελέσματα.

Οι ποινές έπεφταν «βροχή» μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Φερνάντο Αλόνσο της Alpine και ο Λανς Στρολ της Aston Martin δεν γλίτωσαν από τους αγωνοδίκες και όπως αποδείχθηκε δεν ήταν οι μόνοι.

Ο Άλεξ Άλμπον της Williams εξετάστηκε για συμβάν που είχε με τον Γιούκι Τσουνόντα της Scuderia AlphaTauri στους τελευταίους γύρους στο Circuit of the Americas. O Ταϊλανδός, στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τη θέση του, βγήκε εκτός πίστας στη στροφή 12 κι επέστρεψε με αντικανονικό τρόπο, δίχως να δεχθεί το προσπέρασμα από τον Ιάπωνα.

Παρά το γεγονός πως εν τέλει έχασε τη θέση του, ο οδηγός της Williams έλαβε μετά το τέλος του αγώνα ποινή 5 δευτερολέπτων στο συνολικό του χρόνο και 1 βαθμό ποινής στην αγωνιστική του άδεια. Ως αποτέλεσμα έχασε μία θέση κι ολοκλήρωσε τον αγώνα στη 13η. Ο teammate του, Νίκολας Λατίφι, τερμάτισε 17ος.

Ο Άλμπον δήλωσε μετά τον αγώνα του στο Τέξας: «Πίστευα σε ένα δεύτερο Σπα. Έδειχνε πως ο αγώνας θα εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Αν τελείωνε ο τρεις γύρους νωρίτερα θα ήμασταν στους βαθμούς. Η φθορά των ελαστικών ήταν μεγάλη και ο άνεμος την έκανε ακόμη πιο έντονη. Μπορούμε να πάρουμε τα θετικά από το τριήμερο και να είμαστε περήφανοι για την απόδοσή μας».

Ο Άλμπον εκκίνησε τον αγώνα από την 8η θέση, έπειτα από μία σειρά από ποινές που δέχθηκαν οδηγοί που είχαν περάσει στο Q3.

We fought hard, but in the end fell just short of points. A great effort by the team nonetheless 👏#WeAreWilliams #USGP