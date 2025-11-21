Η ιταλική ομάδα της Formula 1 είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας σύμφωνα με το Forbes, με την αξία της να αγγίζει τα 6,5 δισ. δολάρια.

Με αφορμή τη λίστα του Forbes που αναφέρει την αξία και των 10 ομάδων της Formula 1, η αντιπαραβολή με το πιο δημοφιλές σπορ του πλανήτη δημιουργεί ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Με τη δημοφιλία των αγώνων να αυξάνεται μέρα με τη μέρα, οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι βλέπουν πλέον ένα νέο «αντίπαλο» που θέλει να τους ξεπεράσει σε χρηματιστηριακή αξία.

Η οικονομική ευρωστία που απολαμβάνουν οι ομάδες της Formula 1 δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για αποτέλεσμα δομικών αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σπορ και θεσπίζει κανονισμούς ώστε τα έξοδα να μειώνονται, ενώ ταυτόχρονα τα έσοδα να εκτοξεύονται.

Η Ferrari θέλει να ξεπεράσει ποδοσφαιρικούς συλλόγους

Η ομάδα της Formula 1 με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία δεν είναι άλλη από τη Scuderia Ferrari. Σύμφωνα με το Forbes, η ιταλική ομάδα αποτιμάται στα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που ζαλίζει με τα δεδομένα του σήμερα.

Συγκριτικά με τον ποδοσφαιρικό κόσμο, μόνο δύο σύλλογοι βρίσκονται πάνω από τη Scuderia Ferrari. Η μία είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, της οποίας η αξία εκτιμάται στα 6,75 δισεκατομμύρια δολάρια. Η μεγάλη διαφορά των δύο είναι στα έσοδα, μιας και της ισπανικής ομάδας ανέρχονται στα 1,1 δις, ενώ της ιταλικής ομάδας στα 670 εκατ. δολάρια. Η δεύτερη ποδοσφαιρική ομάδα που ξεπερνά σε αξία τη Ferrari είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία εκτιμάται στα 6,6 δις δολάρια.

Όσον αφορά τα έσοδα, η Ferrari δεν είναι στη Formula 1, καθώς την ξεπέρασε η Mercedes-AMG. H γερμανική ομάδα έχει έσοδα 799 εκατομμύρια δολάρια, 129 εκατ. δολάρια περισσότερα από την ομάδα του Μαρανέλο.

Η αξία των 10 ομάδων της Formula 1

Ferrari – 6,5 δισ. δολάρια Mercedes-AMG – 6 δισ. δολάρια McLaren Racing – 4,4 δισ. δολάρια Red Bull Racing – 4,35 δισ. δολάρια Aston Martin – 3,2 δισ. δολάρια Williams – 2,5 δισ. δολάρια Alpine – 2,45 δισ. δολάρια Sauber – 2,4 δισ. δολάρια Racing Bulls – 2,3 δισ. δολάρια Haas – 1,5 δισ. δολάρια

Οι Τοπ 10 ποδοσφαιρικές ομάδες σε αξία

Ρεάλ Μαδρίτης – 6,75 δισ. δολάρια Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – 6,6 δισ. δολάρια Μπαρσελόνα – 5,65 δισ. δολάρια Λίβερπουλ – 5,4 δισ. δολάρια Μάντσεστερ Σίτι – 5,3 δισ. δολάρια Μπάγερν Μονάχου – 5,1 δισ. δολάρια Παρί Σεν Ζερμέν – 4,6 δισ. δολάρια Άρσεναλ 3,4 δισ. δολάρια Τότεναμ – 3,3 δισ. δολάρια Τσέλσι – 3,25 δισ. δολάρια

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το πώς έχει διαμορφωθεί η μάχη του τίτλου της F1 μετά το GP Μεξικού, όπου κυριάρχησε ο Λάντο Νόρις.