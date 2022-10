Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG πήρε την ευθύνη πάνω του για τη σύγκρουση που προκάλεσε στην εκκίνηση του GP ΗΠΑ της F1 με τον Κάρλος Σάινθ.

Μία ακόμη pole position για της Scuderia Ferrari στο 2022 κατέληξε στον κάλαθο των αχρήστων. Ο Κάρλος Σάινθ εκκίνησε για τρίτη φορά εφέτος από την πρώτη θέση, όμως τα όνειρά του για ένα καλό αποτέλεσμα κατέρρευσαν μόλις στην πρώτη στροφή. Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, πάτησε πολύ αργά το πεντάλ του φρένου, μπλόκαρε τους τροχούς του και έπεσε πάνω στον Ισπανό.

Η ζημιά που προκάλεσε στην F1-75 ήταν τέτοια που ο οδηγός της Ferrari τέθηκε εκτός μάχης και ως αποτέλεσμα εγκατέλειψε για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, δίχως να έχει ολοκληρώσει ούτε ένα γύρο. Σε ερώτηση που του τέθηκε για το συμβάν, ο Σάινθ τόνισε πως πρόκειται για ξεκάθαρη ποινή.

«Σίγουρα άξιζε να πάρει ποινή για το συμβάν. Δεν θα κάτσω να εξετάσω το αν αξίζει 5, 10 δευτερόλεπτα ποινής ή διέλευση από το pit-lane με stop/go. Πιστεύω πως δεν έχουμε δει ξανά ένα τέτοιο συμβάν στις τρεις πρώτες θέσεις, διότι οι κορυφαίοι οδηγοί δεν κάνουν τέτοιου είδους λάθη», ανέφερε γεμάτος πίκρα ο 28χρονος.

Sainz's race is run ❌



The damage to his car in the contact with Russell at Turn 1 has forced his retirement #USGP #F1 pic.twitter.com/k8wdBFsjhe