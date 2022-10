Ο Πέκο Μπανάια πήρε μια αγωνιώδη νίκη στη Σεπάνγκ αλλά δεν κατέκτησε τον τίτλο αφού ο Κουαρταραρό ανέβηκε στο βάθρο.

Το GP Μαλαισίας, ο προτελευταίος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP 2022, ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας, στον οποίο ο νικητής Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati κέρδισε δύσκολα, ύστερα από μεγάλη μάχη με τον Ενέα Μπαστιανίνι της Gresini Ducati. Ωστόσο, ο Ιταλός δεν κατέκτησε τον τίτλο στη Σεπάνγκ, αφού ο εκπληκτικός Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha τερμάτισε στην 3η θέση και έστειλε το πρωτάθλημα στον «τελικό» της Βαλένθιας.

Εκκίνηση

Η ένταση κορυφώθηκε στη Σεπάνγκ όταν οι μοτοσικλέτες πήραν τις θέσεις τους στο grid για την εκκίνηση. Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Χόρχε Μαρτίν ξεκίνησε καλά και διατήρησε την πρώτη θέση. Ωστόσο, ο Πέκο Μπανάια έκανε μια εκπληκτική εκκίνηση και από την 9η θέση βρέθηκε στην 2η, κρατώντας μια πολύ ωραία εσωτερική γραμμή στην πρώτη στροφή.

Πολύ καλή εκκίνηση έκανε και ο Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος από τη 12η θέση βρέθηκε στο τέλος του πρώτου γύρου στην 5η, ακριβώς πίσω από τον Μαρκ Μαρκέθ. Ο Ενέα Μπαστιανίνι ήταν 3ος και πίεζε ήδη τον Μπανάια, ενώ καταστροφικά ξεκίνησε ο αγώνας για τις Aprilia, με τον Αλέιξ Εσπαργκαρό να χάνει συνεχώς θέσεις και να πέφτει εκτός 10άδας και τον Μάβερικ Βινιάλες ακόμα πιο πίσω στην 20ή θέση.

Μην είδατε τον Χόρχε

Ο Χόρχε Μαρτίν έδειξε στο πρώτο κομμάτι του αγώνα ότι μπορούσε να μετατρέψει την απίστευτη ταχύτητα που έδειξε στις κατατακτήριες σε καταιγιστικό αγωνιστικό ρυθμό και άρχισε να απομακρύνεται στην κορυφή. Ο Μπανάια στη 2η θέση είχε να ανησυχεί για τον Μπαστιανίνι, ο οποίος δεν τον άφηνε σε ησυχία και διεκδικούσε με αξιώσεις τη 2η θέση.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ωστόσο δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό των πρωτοπόρων και σύντομα ένιωσε τον Κουαρταραρό να έχει φτάσει πίσω του. Ο Γάλλος της Yamaha, που προσπαθούσε να μείνει μέσα στη μάχη του τίτλου, κατάφερε να περάσει και να ανέβει στην 4η θέση. Ο Μαρκέθ δεν μπόρεσε να αντεπιτεθεί στον Κουαρταραρό και έπρεπε να αμυνθεί στο δίδυμο της Suzuki, καθώς οι Τζοάν Μιρ και Άλεξ Ρινς τον είχαν πλέον φτάσει.

Ο άλλος αναβάτης της Yamaha, Ο Φράνκι Μορμπιντέλι, έκανε καλό αγώνα και βρισκόταν μέσα στην εξάδα, ωστόσο είχε να εκτίσει δύο ποινές long lap και έτσι έπεσε στη 10η θέση, ωστόσο έδειξε να έχει καλό ρυθμό.

Martin out

Κι εκεί που ο Χόρχε Μαρτίν έκανε τον ένα ταχύτερο γύρο μετά τον άλλο και μεγάλωνε διαρκώς τη διαφορά, έκανε το λάθος και έπεσε, αφήνοντας στην πρωτοπορία τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος δεν είχε σταματήσει ούτε λεπτό να μάχεται με τον Μπαστιανίνι. Ωστόσο, η πιθανή νίκη του Μπανάια δεν θα του έδινε τον τίτλο, όσο ο Κουαρταραρό βρισκόταν στην 3η θέση.

Ο Κουαρταταρό ήταν «περικυκλωμένος» από Ducati. Μπροστά του βρίσκονταν οι Μπανάια και Μπαστιανίνι, που άρχισε σιγά-σιγά να χαλαρώνει την πίεση στον μελλοντικό ομόσταβλό του και πίσω του ερχόταν ο Μάρκο Μπεζέκι. Ο νεαρός Ιταλός της VR46 Ducati ήταν η πραγματική απειλή για τον Γάλλο, γιατί αν τον περνούσε και τον έριχνε στην 4η θέση, ο τίτλος θα πήγαινε στον Μπανάια.

Μπροστά το «θηρίο»

Οι άνθρωποι της Ducati παρακολουθούσαν τον αγώνα με την ψυχή στο στόμα και σίγουρα για λίγα δευτερόλεπτα η ανάσα τους πρέπει να κόπηκε, όταν είδαν τον Μπαστιανίνι να «χώνεται» στην εσωτερική του Μπανάια και να παίρνει την πρωτοπορία στον αγώνα. Το «θηρίο» δεν παράκουσε εντολές σε εκείνο το σημείο, καθώς οι οδηγίες από την Ducati προς τους αναβάτες της ήταν ότι επιτρέπεται να περάσουν τον Μπανάια αν πηγαίνουν για τη νίκη στον αγώνα.

Ο Μπανάια πάντως δεν παράτησε τη μάχη και ακολουθούσε κατά πόδας τον συμπατριώτη του μετά την προσπέραση. Ταυτόχρονα, στο γκαράζ και στο pit wall της Ducati οι συζητήσεις ήταν φρενήρεις, για το πώς πρέπει να διαχειριστούν τη μάχη ανάμεσα στους αναβάτες τους.

Εξίσου μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον λίγο πιο πίσω. Ο Μπεζέκι λίγο-λίγο μείωνε τη διαφορά από τον Κουαρταραρό και ετοιμαζόταν να παίξει το δικό του ρόλο στην έκβαση του πρωταθλήματος.

Μάχη τίτλου

Ο Πέκο Μπανάια όμως είχε αποφασίσει να μην αφήσει την τύχη του στα χέρια άλλων. Ο Ιταλός ανέβασε το ρυθμό του, έφτασε τον Μπαστιανίνι και κατάφερε να τον περάσει, για να πάρει πίσω την πρωτοπορία του αγώνα.

Ο Κουαρταραρό, που έτρεχε με σπασμένο ένα δάχτυλο του αριστερού του χεριού από τη χθεσινή του πτώση, έδειξε το μέταλλο του πρωταθλητή ανεβάζοντας το ρυθμό του προς το τέλος του αγώνα. Ο σκοπός του δεν ήταν τόσο να πλησιάσει τους πρωτοπόρους όσο να απομακρυνθεί από τον Μπεζέκι και να εξασφαλίσει την παρουσία του στο βάθρο, που θα του εξασφάλιζε επίσης την ευκαιρία να παλέψει για τον τίτλο στον τελευταίο αγώνα στη Βαλένθια. Αυτόν το στόχο έδειξε να τον καταφέρνει, καθώς έφτιαξε διαφορά 1,5 δευτερολέπτου από τον νεαρό Ιταλό και ρούκι της χρονιάς.

Ραντεβού στη Βαλένθια

Στους τελευταίους γύρους η κατάσταση είχε πλέον παγιωθεί και δεν είχαμε συνταρακτικές αλλαγές, ωστόσο ο Μπαστιανίνι δεν σταμάτησε να πιέζει μέχρι την τελευταία στροφή και έδειξε κάποια πρόθεση να περάσει, χωρίς όμως να κάνει κάποια παρακινδυνευμένη κίνηση. Ο Πέκο Μπανάια πήρε αυτήν την πολύ σημαντική νίκη, μπροστά από τον Ενέα Μπαστιανίνι, αλλά δεν εξασφάλισε τον τίτλο γιατί ο Φάμπιο Κουαρταραρό τερμάτισε στην 3η θέση και έτσι όλα θα κριθούν στον επόμενο αγώνα, που θα είναι ο τελευταίος της σεζόν, στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο της Βαλένθιας.

Όσο για τους υπόλοιπους, ο Μάρκο Μπεζέκι πήρε την 4η θέση. Πολύ πιο πίσω τερμάτισε 5ος ο Άλεξ Ρινς, με τον Τζακ Μίλερ να κάνει εξαιρετικό αγώνα και να ανεβαίνει στην 6η θέση, έχοντας ξεκινήσει από την 20ή. Ο Μαρκ Μαρκέθ ήταν μόλις 7ος και ακολούθησαν οι Μπραντ Μπίντερ, Ζοάν Ζαρκό και Φράνκι Μορμπιντέλι. Ο Αλέιξ Επαργκαρό στην 11η θέση βγήκε πλέον εκτός διεκδίκησης του τίτλου.

Έτσι, όλα θα κριθούν σε δύο εβδομάδες (4-6 Νοεμβρίου) στη Βαλένθια, με τον Μπανάια να πηγαίνει εκεί ως το απόλυτο φαβορί, αφού προηγείται στη βαθμολογία κατά 23 βαθμούς.

» Οι βαθμολογίες του MotoGP μετά τη Μαλαισία

Αποτελέσματα