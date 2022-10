Ο Χόρχε Μαρτίν «έσπασε τα χρονόμετρα» στη Σεπάνγκ, έμεινε 9ος ο Μπανάια και 12ος ο Κουαρταραρό.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Μαλαισίας, του 19ου και προτελευταίου φετινού αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, εξελίχθηκαν σε παράσταση για ένα ρόλο: ο τρομερός Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati διέλυσε το ρεκόρ πίστας και πήρε μια εντυπωσιακή pole position. Ο Ενέα Μπαστιανίνι της Gresini Ducati ήταν δεύτερος και ο Μαρκ Μάρκεθ με τη Repsol Honda πήρε την 3η θέση. Πτώσεις για τους Πέκο Μπανάια και Αλέιξ Εσπαργκαρό που εήταν 9ος και 10ος αντίστοιχα ενώ καταστροφική ήταν η περίοδος για τον Φάμπιο Κουαρταραρό που έμεινε στη 12η θέση.

Οι κατατακτήριες δοκιμές ξεκίνησαν σε στεγνή πίστα, παρά τον άστατο καιρό πάνω από τη Σεπάνγκ. Ήταν ένα πρώτο σκέλος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ύστερα από όσα έγιναν στις ελεύθερες δοκιμές, εκεί βρέθηκαν ορισμένα από τα ονόματα που δεν έχουμε συνηθίσει στο Q1. Σημαντικότητερη ήταν η παρουσία σε αυτό του πρωτοπόρου της βαθμολογίας Πέκο Μπανάια αλλά ο Ιταλός θα είχε να παλέψει για τις δύο προνομιούχες θέσεις με τους Τζακ Μίλερ, Ζοάν Ζαρκό και Μαρκ Μάρκεθ.

Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια ο Μπανάια έδειξε τις προθέσεις του και με έναν πολύ καλό χρόνο, κάτω από το 1:59, ανέβηκε στην πρώτη θέση, με μόνο τον Μίλερ, με την άλλη εργοστασιακή Ducati, να είναι λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο πίσω του. Ο Μπραντ Μπίντερ με την ΚΤΜ ήταν 3ος ενώ εντυπωσίασε ο Καλ Κράτσλοου με τη δορυφορική Yamaha στην 4η θέση.

A nasty off-throttle highside for @jackmilleraus ! 💥 He's up and OK but he loses his Q2 place! 😮 #MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/bb6Em6a70J

Ο χρόνος του Μπανάια ήταν τόσο καλός που ο Ιταλός δεν απειλήθηκε μέχρι το τέλος. Απειλήθηκε όμως ο χρόνος του Μίλερ, με τον Αυστραλό να έχει ένα τρομακτικό highside στην τελευταία του προσπάθεια και να πέφτει με δύναμη στην άσφαλτο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί. Ο Μαρκ Μάρκεθ στα τελευταία δευτερόλεπτα κατάφερε να κάνει έναν πολύ καλό γύρο και πήρε τη 2η θέση. Ο Ισπανός της Repsol Honda πέρασε για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου τον Μπραντ Μπίντερ, που στο τέλος επίσης διεκδίκησε με αξιώσεις την πρόκρισή του στο Q2.

Στο ξεκίνημα του Q2 οι δύο που πέρασαν από το Q1, οι Μπανάια και Μάρκεθ, βγήκαν στην πίστα με χρησιμοποιημένο μαλακό πίσω ελαστικό, καθώς είχαν στη διάθεσή τους μόνο ένα φρέσκο και ήθελαν να το φυλάξουν για τη δεύτερη προσπάθειά τους.

Ο Χόρχε Μαρτίν όμως ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακός στο ξεκίνημα και με έναν εκπληκτικό γύρο συνέτριψε με την πρώτη του προσπάθεια το απόλυτο ρεκόρ πίστας για να ανέβει στην κορυφή. Ο Ενέα Μπαστιανίνι ήταν δεύτερος με χρόνο πάνω από 2 δέκατα πιο πίσω και ο Λούκα Μαρίνι συμπλήρωσε το «φουλ της Ducati» στην κορυφή. Στην 6η θέση βρισκόταν ο Μπανάια ενώ ιδιαίτερα απογοητευτική ήταν η εμφάνιση του Φάμπιο Κουαρταραρό που ήταν μόλις 11ος, αρκετά πίσω και από τον Φράνκι Μορμπιντέλι, που ήταν 7ος.

Οι αναβάτες επέστρεψαν στα γκαράζ τους, έβαλαν φρέσκα μαλακά ελαστικά και ξαναβγήκαν στην πίστα για τους τελευταίους και αποφασιστικής σημασίας γύρους τους. Πρώτος ξεκίνησε την προσπάθειά του ο Πέκο Μπανάια, ακολουθούμενος από τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ιταλός της Ducati όμως δεν κατάφερε να αολοκληρώσει το γύρο του καθώς σημείωσε πτώση και έχασε όλες τις ελπίδες του να ανάβει ψηλότερα από την 6η θέση.

DOWN AGAIN! 💥



On course for the first 1:57, @PeccoBagnaia has dropped it! 🤯Q20?ref_src=twsrc%5Etfw">@FabioQ20 has a HUGE chance to capitalise! 🚨#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/UqbG8vo8Q7