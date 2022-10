Ανατροπές στη Σεπάνγκ και το ενδιαφέρον κορυφώνεται πριν από τις κατατακτήριες δοκιμές.

Η 3η περίοδος ελεύθερων δοκιμών στην πίστα πραγματοποιήθηκε σε στεγνή πίστα και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους αναβάτες να βελτιώσουν τους χρόνους τους, στο κυνήγι των θέσεων στην πρώτη 10άδα, που οδηγεί απευθείας στο Q2.

Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati ήταν εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τον Μάρκο Μπεζέκι της VR46 Ducati και τον Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia. Ο Λούκα Μαρίνι ήταν ο δεύτερος αναβάτης της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι που βρέθηκε ψηλά στην κατάταξη, μπροστά από τους Τζοάν Μιρ, Ενέα Μπαστιανίνι και Φάμπιο Κουαρταραρό. Οι Άλεξ Ρινς, Αλέιξ Εσπαργκαρό και Φράνκι Μοπρμιντέλι έκλεισαν τη 10άδα.

Late drama for @PeccoBagnaia! 😮



He's crashed out of his fast lap while chasing @FabioQ20! 💥



He might miss out on a Q2 place if everyone improves! ⚠️#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/nUWPEZp6hV