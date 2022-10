Ο Μπραντ Μπίντερ ήταν ο αναβάτης που ολοκλήρωσε με τον καλύτερο χρόνο την πρώτη ημέρα δράσης στη Σεπάνγκ, σε μεικτές συνθήκες.

Το δέκατο-ένατο αγωνιστικό τριήμερο του MotoGP στο 2022 ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την KTM και τον Μπραντ Μπίντερ. Ο Νοτιοαφρικανός αναβάτης σημείωσε την καλύτερη επίδοση με το 1:59,479 και πήρε την 1η θέση στα συνδυαστικά αποτελέσματα. Ο χρόνος του έγινε στο FP1, μιας και στη δεύτερη περίοδο η βροχή δεν επέτρεψε στους αναβάτες να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.

Στη δεύτερη θέση ήταν ο νικητής του Grand Prix Αυστραλίας, Άλεξ Ρινς, ο οποίος απέδειξε πως η Suzuki GSXRR βολεύεται και στην πίστα της Μαλαισίας. Ο χρόνος του ήταν μόλις 97 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός εκείνου του Μπίντερ. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Μαρκ Μάρκεθ της Honda, o οποίος ήταν λιγότερο από μισό δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον Ρινς.

Your fastest man on this hot & humid Friday morning. 🥵 #MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/PJalL3bzYJ — Red Bull KTM Factory Racing (@KTM_Racing) October 21, 2022

Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας και με δεδομένο πως ο καιρός μπορεί να είναι άστατος το πρωί του Σαββάτου, αρκετοί αναβάτες κινδυνεύουν να βρεθούν στο Q1.

Things are starting to hot up here! 🔥



It's gonna be a close call with whether to go for slicks or not! 😮#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/KH6PK1dwrL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 21, 2022

Οι Ενέα Μπαστιανίνι και Ζοάν Μιρ ήταν στις θέσεις 4 και 5, με τον Ιταλό να είναι ο ταχύτερος αναβάτης της Ducati, μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν. Ο πρώτος διεκδικητής του τίτλου στην κατάταξη ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος είχε την 7η ταχύτερη επίδοση. Εντυπωσιακός ήταν ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, ο οποίος πήρε την 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα ολοκλήρωσαν οι αναβάτες της VR46, Λούκα Μαρίνι και Μάρκο Μπεζέκι.

Προβλήματα για την Ducati και την Aprilia μετά την πρώτη ημέρα στη Μαλαισία, μιας και οι εργοστασιακοί αναβάτες τους ολοκλήρωσαν μακριά από τις 10 πρώτες θέσεις. Για το λόγο αυτό, θέλουν το FP3 να διεξαχθεί σε στεγνές συνθήκες, ώστε να έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν απευθείας συμμετοχή στο Q2.

That is NOT how @AleixEspargaro would have wanted to start his weekend! 💥



The title contender slips off after touching the kerb! 😮#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/BJZPRb5EeS October 21, 2022

Ταχύτερος στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, ταχύτερος αναβάτης ήταν ο Καλ Κράτσλοου με Yamaha. O Βρετανός έκανε την ταχύτερη επίδοση με σλικ ελαστικά, όμως η πίστα ήταν αρκετά αργή και δεν του επέτρεψε να βελτιώσει την επίδοση που σημείωσε στο FP1.

H τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στις 5:50 ώρα Ελλάδος.

Συνδυαστικά Αποτελέσματα Παρασκευής GP Μαλαισίας

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com