Ο αναβάτης της Honda επέστρεψε στο βάθρο στον αγώνα του Φίλιπ Άιλαντ στην Αυστραλία.

Υπάρχουν αναβάτες με ικανότητες και επιτυχίες, υπάρχουν και αναβάτες θρύλοι! Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει αναμφίβολα ο Μαρκ Μάρκεθ, ο σύγχρονος Μίδας του MotoGP.

Ο Ισπανός που τα τελευταία χρόνια δίνει αγώνα και εκτός πίστας καθώς ως γνωστόν έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς, έδωσε μία εντυπωσιακή παράσταση στον αγώνα της κορυφαίας μορφής αγώνων των δύο τροχών, που έγινε στην πίστα Φίλιπ Άιλαντ.

