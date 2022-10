O Μαξ Φερστάπεν εξηγεί γιατί δεν μπορεί να συγκρίνει τους δύο τίτλους του στην F1 και λέεο πως πάντα προσπαθεί να βελτιωθεί ως οδηγός.

Δίχως αμφιβολία ο Μαξ Φερστάπεν έχει κυριαρχήσει στη φετινή σεζόν της Formula 1. Ο οδηγός της Red Bull Racing μετρά 12 νίκες στους 18 αγώνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα και έχει την ευκαιρία να σπάσει το ρεκόρ που κατέχουν οι Μίκαελ Σουμάχερ και Σεμπάστιαν Φέτελ.

Στο Grand Prix Ιαπωνίας, ο 25χρονος πλέον Φερστάπεν αναδείχθηκε για δεύτερη φορά πρωταθλητής στην καριέρα του, σε πολύ διαφορετικές συνθήκες συγκριτικά με το 2021. Μετά τον αγώνα στη Σουζούκα, ο Ολλανδός ρωτήθηκε σχετικά με τις ομοιότητες που έχουν οι δύο χρονιές που κέρδισε τον τίτλο.

«Όπως έχω ξαναπεί είναι δύο διαφορετικά πρωταθλήματα. Ήδη πέρυσι ήταν πολύ ιδιαίτερο για εμένα που πήρα τον τίτλο. Αλλά για εμένα το φετινό πρωτάθλημα είναι επίσης ξεχωριστό επειδή τα μονοθέσια είναι τόσο διαφορετικά. Επίσης ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαμε ήταν καλός. Είχαμε βέβαια ένα δύσκολο ξεκίνημα, αλλά μετά από αυτό δουλέψαμε, πιστεύω, πάρα πολύ καλά ως ομάδα, δεν κάναμε σχεδόν κανένα λάθος. Όμως δεν μπορώ να συγκρίνω τις δύο σεζόν, γιατί όλα είναι τόσο διαφορετικά», είπε ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Κατά τη διάρκεια του 2022, ο Φερστάπεν έχει αναφερθεί στην πεποίθησή του πως οδηγεί καλύτερα από ποτέ, αλλά δεν θα σταματήσει την προσπάθεια να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο: «Πάντα κοιτάζεις τη σεζόν που πέρασε και ρωτάς τον εαυτό σου τι μπορείς να κάνεις καλύτερα. Πάντα προσπαθείς να είσαι ένας ολοκληρωμένος οδηγός, αλλά δεν είσαι ρομπότ, κάνεις λάθη, όλοι κάνουν λάθη. Το θέμα είναι να μειώσεις τα λάθη και επίσης το ρίσκο σε ορισμένες περιστάσεις. Μερικές φορές αυτό λειτουργεί καλύτερα απ’ ό,τι άλλες φορές. Συνολικά, η προσέγγισή μου όλη τη σεζόν λειτουργεί πολύ καλά».

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix ΗΠΑ, εκεί όπου η Red Bull Racing μπορεί να κατακτήσει και μαθηματικά το πρώτο της πρωτάθλημα κατασκευαστών μετά το 2013.

It's been quite the journey for @Max33Verstappen 💪🏆