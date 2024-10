Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επόμενη σεζόν της Formula 1 στην οποία ευελπιστεί να αναδειχθεί πρωταθλητής.

Ο Σαρλ Λεκλερ για πρώτη φορά στην καριέρα του πέτυχε δύο στόχους που είχε ως οδηγός. Ο ένας ήταν να κερδίσει το Grand Prix Ιταλίας μέσα στη Μόντσα και ο άλλος να κερδίσει το Grand Prix Μονακό. Τους δύο αυτούς αγώνες κέρδισε εντός του 2024 και είναι οι μοναδικές του νίκες έως τώρα.

Ο Μονεγάσκος βρίσκεται στην 3η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών, 86 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Μαξ Φερστάπεν. Μπορεί μαθηματικά να είναι στο παιχνίδι του τίτλου, ωστόσο φαντάζει αδύνατο να αναδειχθεί φέτος παγκόσμιος πρωταθλητής.

Any guesses which song @Charles_Leclerc is singing? 😆 pic.twitter.com/HECIjitkyg