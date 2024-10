Ο επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG F1 δεν έχει σκοπό να πιέζει την πλευρά Φερστάπεν για να πείσει τον Ολλανδό να πάει στην ομάδα του.

Από τη μέρα που η Scuderia Ferrari ανακοίνωσε πως το 2025 θα γίνει οδηγός της ο Λιούις Χάμιλτον, τα σενάρια για το ποιος θα έπαιρνε τη θέση του στη Mercedes-AMG ήταν πολλά. Τη θέση αυτή γνωρίζουμε πλέον πως θα πάρει ο 18χρονος Κίμι Αντονέλι, ωστόσο για αρκετό καιρό υπήρχε το σενάριο η Mercedes να πάρει τον Μαξ Φερστάπεν από τη Red Bull Racing.

Η αυστριακή ομάδα βρίσκεται σε κρίση καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, είτε αυτή ήταν για την «Υπόθεση Χόρνερ» είτε για την αγωνιστική της πτώση. Παρά τα σενάρια και τις φήμες, ο Φερστάπεν προς το παρόν δεν βλέπει τον εαυτό του μακριά από τους «ταύρους».

Με τον Αντονέλι να είναι το μέλλον της Mercedes, ο επικεφαλής της γερμανικής ομάδας, Τότο Βολφ, ξεκαθάρισε στο Autosport πως δεν… κυνηγάει πλέον τον Φερστάπεν: «Νομίζω πως το έχω ξαναπεί και η πλευρά του Μαξ έχει εκφράσει κάτι ανάλογο. Πρέπει να υπάρχει πίστη στους οδηγούς ή στην ομάδα σου. Πρέπει να στηρίξεις πλήρως την ομάδα σου ώστε να μπορέσεις να πετύχεις. Μόνο εάν τα πράγματα πάνε τελείως λάθος τότε μπορείς να εξετάσεις διαφορετικές επιλογές και ευκαιρίες. Για εμένα αυτή η κατάσταση μου μοιάζει σαν να φλερτάρεις ενώ προσπαθείς να κάνεις τη σχέση σου να δουλέψει. Δεν δουλεύει κάτι τέτοιο, δεν πρόκειται να φλερτάρω με οδηγούς εκτός της ομάδας μου. Μόνο εάν θέλω να αλλάξω κάτι τότε θα το σκεφτώ σοβαρά και θα κάνω μια πρώτη συζήτηση. Το ίδιο ισχύει πιστεύω και από την πλευρά του Φερστάπεν. Οι αξίες μας συμβαδίζουν σε αυτό το κομμάτι».

