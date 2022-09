Η αφοπλιστική ειλικρίνεια του Ντέιβιντ Κούλθαρντ

Περάσαμε χρόνο με τον βετεράνο οδηγό της F1 και μεταφέρουμε όσα ενδιαφέροντα μοιράστηκε μαζί μας.

Υπάρχουν οδηγοί κι οδηγοί. Άλλοι παράτολμοι, άλλοι τρομακτικά γρήγοροι, άλλοι πανέξυπνοι, άλλοι δουλευταράδες. Υπάρχουν και προσωπικότητες οδηγών. Άλλοι είναι πρόσχαροι, άλλοι με εξοργιστικό τουπέ, άλλοι δημοσιοσχεσίτες κι άλλοι που είναι τσακωμένοι με τα δήθεν και τα πρέπει. Και στους δύο τομείς, τοποθετώ τον Ντέβιντ Κούλθαρντ στις τελευταίες επιλογές της λίστας.

Παρότι ήταν στην πρώτη γραμμή της Formula 1 όταν έκανα ακόμα τα πρώτα βήματα μου, είχα την ευκαιρία να του μιλήσω αρκετές φορές στα χρόνια που αγωνιζόταν με τα χρώματα της Red Bull Racing. Σε Grand Prix, σε δοκιμές εξέλιξης, σε events όπως το πέρασμα της γέφυρας του Βοσπόρου με μονοθέσιο και φυσικά, στην προηγούμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Το κράνος στον αγκώνα

Η ασθενής μου μνήμη δεν με βοηθά: ήταν 2006, 2007, θα σας γελάσω. Τότε τον είχα συναντήσει σε ξενοδοχείο της Αθήνας και αν θυμάμαι κάτι έντονα ήταν το πόσο σοκαρισμένος ήταν που έβλεπε τόσο κόσμο πάνω σε μηχανάκι, δίχως κράνος στο κεφάλι. Τόσα χρόνια μετά, αυτή η παθογένεια δυστυχώς δεν άλλαξε – ούτε βέβαια και ο βαθμός έκπληξής του.





Αφού προσπεράσαμε όσα συμβαίνουν στα δικά μας μέρη, στραφήκαμε σε όσα ενδιαφέροντα γίνονται στα δικά του. Δεν ηχογραφούσα, η κουβέντα του με εμάς, 5-6 εκπροσώπους του ειδικού Τύπου, ήταν φιλική, στο… όρθιο και με καφέ. Προσπάθησα όμως να τον ρωτήσω για όσο γινόταν περισσότερα πράγματα. Πάμε να δούμε τι είπε…

Η ανωτερότητα του Μίκα Χάκινεν

Δεν θυμάμαι τη σειρά των θεμάτων, ξεκινώ όμως από εδώ γιατί αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ο Κούλθαρντ δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να παραδεχθεί ανοιχτά πως δεν ήταν στο επίπεδο των δύο μεγάλων του αντιπάλων στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές των ‘00s, του Μίκαελ Σουμάχερ και του Μίκα Χάκινεν.





Ειδικά για τον Φινλανδό teammate του στη McLaren, είπε: «Δεν είχα το φυσικό χάρισμα της δικής του ταχύτητας. Παρότι ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, είχα εντοπίσει εκεί ένα σημείο που θα μπορούσα να έχω το πάνω χέρι. Δούλευα λοιπόν πιο σκληρά και πιο σκληρά, ελπίζοντας πως σε κάποια σημεία, σε κάποιους αγώνες της σεζόν, θα είχα την ευκαιρία να πάρω κάτι παραπάνω από εκείνον χάρη στη δική μου, καλύτερη φυσική κατάσταση».

Ο Νάιτζελ Μάνσελ ήταν... θηρίο

Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ένα σχόλιο όταν αναφερόταν στις δυσκολίες της οδήγησης των μονοθεσίων πριν από δύο δεκαετίες. Τότε δεν υπήρχε ενεργητική υποβοήθηση και ο Σκοτσέζος αναφέρθηκε σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη σεζόν του 1994, όταν και ήταν μέλος της Williams. Μετά το δυστύχημα που Άιρτον Σένα, το μονοθέσιο με το #2 το μοιράστηκε ο Κούλθαρντ με τον Νάιτζελ Μάνσελ.



Το παρατσούκλι «λιοντάρι» δεν είχε βγει τυχαία. Παρότι ο Βρετανός δεν γέμιζε το μάτι για… αθληταρά, προφανώς είχε εντυπωσιακή σωματική δύναμη: «Δεν ήμουν έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης. Μετά από ένα διάστημα, δεν μπορούσα να στρίψω σωστά, δεν είχα τη δύναμη να γυρίσω το τιμόνι όπως θα έπρεπε. Ενώ αντίθετα, για τον Νάιτζελ αυτό ήταν παιχνιδάκι».

Η νέα γενιά οδηγών υποφέρει από burn out

Ο Σκοτσέζος έκανε ντεμπούτο στην F1 σχετικά μικρός για την εποχή του – στα 23. Όμως τώρα πια, βλέπουμε οδηγούς να είναι στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού από πολύ νωρίτερα. O Μαξ Φερστάπεν έκανε ντεμπούτο στα 17 του και μέχρι την ηλικία της επίσημης πρώτης εμφάνισης του το Κούλθαρντ είχε ήδη 133 Grand Prix στην πλάτη!





«Έχουμε το παράδειγμα του Φέτελ. Ήταν ένας φανταστικός πρωταθλητής αλλά τα τελευταία χρόνια η απόδοσή του έπεσε κατακόρυφα», είπε ο 51χρονος που εστίασε στο burn out ως αιτία της απότομης πτώσης πολλών οδηγών. Διστάζει να τοποθετήσει απαραίτητα εκεί και τον Ντάνιελ Ρικιάρντο, ωστόσο δεν έχει κι άλλη εξήγηση για τα τραγικά αποτελέσματά του.

O Χάμιλτον δεν έχει τέτοια προβλήματα

Ειδική θεωρεί την περίπτωση του Λούις Χάμιλτον. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 είναι ήδη 37. Έχει συμβόλαιο με τη Mercedes-AMG F1 και για το 2023 και τουλάχιστον προς το παρόν, δεν δείχνει διάθεση για συνταξιοδότηση – κάθε άλλο.



«Έκανα μία συνέντευξη με τον επικεφαλής της Mercedes, τον Τότο Βολφ. Αναφερθήκαμε στον Λούις και εντελώς σοβαρά, μου είπε πως ο σκέφτεται να αγωνίζεται για πέντε χρόνια ακόμα! Δεν είναι τόσο παράλογο, δείτε τον Φερνάντο Αλόνσο, την επόμενη σεζόν θα είναι 42», είπε και δεν έχει άδικο.

Η στιγμή που κατάλαβε πως είχε έρθει η ώρα να τα παρατήσει

Στη δική του περίπτωση, το point zero, η στιγμή που συνειδητοποίησε πως θα έπρεπε να πατήσει φρένο σε αυτό το ξέφρενο ταξίδι, ήταν στο ξεκίνημα της σεζόν του 2008. Οδηγός της Red Bull Racing τότε, προτού η αυστριακή ομάδα φτάσει στην κορυφή.

«Θυμάμαι την πρώτη φορά που οδήγησα το νέο αυτοκίνητο (σ.σ. την RB4 που είχε κινητήρα V8 Renault RS27 2.4). Έκανα 1-2 γύρους και ήξερα ήδη πως δεν θα είχα στα χέρια μου κάτι ανταγωνιστικό. Ήμουν 36 και σκέφτηκα πως ήταν πλέον η ώρα. Θυμάμαι πως το είπα στον πατέρα μου και περίμενα να κάνει τα πάντα να με μεταπείσει αλλά με εξέπληξε λέγοντας: “Οκ αγόρι μου, εσύ ξέρεις καλύτερα”. Και εκείνη ήταν η τελευταία μου σεζόν», σχολίασε ο Κούλθαρντ.

Να σημειώσω πως η αίσθησή του αποδείχθηκε σωστή. Βαθμολογήθηκε μόνο δύο φορές, στο ανέλπιστο βάθρο του Καναδά και την έβδομη θέση της Σιγκαπούρης – τότε βαθμολογούνταν μόνο οι πρώτοι οκτώ.

Η γυναίκες μπορούν

Μιλάς για το «More Than Equal», το πρόγραμμα που ξεκίνησε σε συνεργασία με τον επιχειρηματία Κάρελ Κομάρεκ, που στοχεύει στην προετοιμασία και την ανάδειξη της πρώτης γυναίκας Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας στο μαγικό κόσμο Formula 1, ήταν ξεκάθαρος: «Δεν υπάρχει τίποτα, από βιολογικής πλευράς, που να εμποδίζει μία γυναίκα από το να βρεθεί σε επίπεδο φυσικής κατάστασης αντίστοιχο των ανδρών οδηγών της F1. Έχουμε κάνει εκτεταμένες μελέτες με τη HINTSA Performance και είμαστε σίγουροι πως τα εμπόδια είναι σε άλλους τομείς. Στην προετοιμασία, στο “χτίσιμο” της καριέρας, στην οικονομική στήριξη, στην “τριβή” σε άλλους ανταγωνιστικούς θεσμούς που αποτελούν σκαλοπάτια για τη Formula 1, τον απαιτούμενο χρόνο στους προσομοιωτές κ.α.».





Έμπλεξα στην κουβέντα το W Series και τοποθετήθηκε διπλωματικά αφού έχει κι εκεί συμμετοχή: «Πρόκειται για μία σπουδαία πλατφόρμα προβολής του ταλέντου γυναικών οδηγών, έδειξε πως μπορούν να βρίσκονται εκεί, αποτελεί έμπνευση αλλά από μόνο του δεν αρκεί. Η Τζέιμι Τσάντγουικ θα μπορούσε βάσει ταλέντου να είναι στην F1 αλλά τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει δεν είναι αρκετά για να την χρίσουν ετοιμοπόλεμη για αυτό το βήμα».

Η Ρώμη δε χτίστηκε σε μία ημέρα

Μιλώντας με την επικεφαλής του W Series, Κάθριν Μποντ Μιούρ, σε αποκλειστική συνέντευξη που θα διαβάσετε προσεχώς στο gMotion by Gazzetta, μου έθεσε ορίζοντα πενταετίας για να γίνει πραγματικότητα το όνειρο της παρουσίας μίας γυναίκας ξανά στο grid της F1. Ο Κούλθαρντ αποδείχθηκε πιο ρεαλιστής…





«Τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν σήμερα, δύσκολα θα μπορέσουν να έχουν μία τέτοια ευκαιρία. Θα έλεγα πως ο στόχος μας θα είναι εφικτός σε ορίζοντα 10ετίας. Θα αφορά ένα κορίτσι που ακόμα δεν γνωρίζουμε, που είναι 8-10 ετών, που ίσως ακόμα να μην έχει κάνει καν karting. Που όμως όταν θα εντοπιστεί το ταλέντο της, θα έχει στη διάθεσή της όλα όσα χρειάζονται για να μη βρει εμπόδια στο κυνήγι του ονείρου της», είπε ο Ντέιβιντ κοιτώντας μπροστά.

Τι θα γίνει στην Ελλάδα;

Καλά όλα αυτά, ωραία η θεωρία, όμως τι γίνεται στην πράξη; Δεν μπορούσα να μην τον ρωτήσω ποιο είναι το πλάνο για χώρες που δεν έχουν για παράδειγμα την αγωνιστική κουλτούρα της Μεγάλης Βρετανίας. Χώρες όπως η Ελλάδα δηλαδή.



Εκεί αρκέστηκε στην παρουσία προσωπικοτήτων που εντοπίζουν ταλέντα. Τουλάχιστον προς το παρόν διότι το «More Than Equal» είναι ακόμα στο ξεκίνημά του. Όμως εκεί είναι για μένα η ουσία. Σε χώρες όπως η δική μας, που ένα μικρό κορίτσι δεν έχει καν τον τρόπο να βρεθεί σε μία πίστα ώστε να δει και να δείξει αν έχει ταλέντο, να δημιουργηθούν τα απαραίτητα μονοπάτια που θα επιτρέψουν το κυνήγι του ονείρου.



Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool, Mercedes-AMG F1, Williams, More Than Equal, W Series