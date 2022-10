Μεγάλη μάχη στο Philip Island με την pole position να κρίνεται στα χιλιοστά - 2ος ο Μάρκεθ, 3ος ο Μπανάια.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Αυστραλίας, του 18ου γύρου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, είχαν για μεγάλο πρωταγωνιστή ένα αουτσάιντερ, καθώς ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati έσπασε το απόλυτο ρεκόρ πίστας στο Phillip Island και πήρε την pole position. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Μαρκ Μάρκεθ της Repsol Honda, μόλις 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον συμπατριώτη του και ο Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati πήρε την 3η θέση. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia ήταν 4ος και ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha πήρε την 5η θέση.

Q1

Στο στεγνό αλλά κρύο Phillip Island, με τη θερμοκρασία στον αέρα να είναι μόλις 16 βαθμοί, το Q1 ξεκίνησε με δύο φαβορί για τις δύο «προνομιούχες» θέσεις, καθώς σε αυτό έπαιρναν μέρος οι Ενέα Μπαστιανίνι και Ζοάν Ζαρκό. Ωστόσο, σε όλες τις περιόδους οι διαφορές ανάμεσα στους αναβάτες ήταν πολύ μικρές και η μάχη αναμενόταν σκληρή.

Πράγματι, από τις πρώτες γρήγορες προσπάθειες των αναβατών οι διαφορές ανάμεσά τους μετριούνταν σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Δεν είχαμε μεγάλες εκπλήξεις, ωστόσο, καθώς οι δύο Ducati των Ζοάν Ζαρκό και Ενέα Μπαστιανίνι ήταν εκείνες που ανέβηκαν προσωρινά στις δύο πρώτες θέσεις.

Τα πράγματα έδειξαν να αλλάζουν με τη δεύτερη γρήγορη προσπάθεια των αναβατών, όταν ο Πολ Εσπαργκαρό της Repsol Honda και ο Τζοάν Μιρ της Suzuki κινήθηκαν ταχύτερα από τον Ζαρκό και ανέβηκαν στην 1η και 2η θέση αντίστοιχα. Ιδιαίτερα ο Μιρ ήταν μόλις 6 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Γάλλο.

Στο τέλος όμως ο Ζαρκό βρήκε το χρόνο που χρειαζόταν και με τον καλύτερο γύρο του 3ημέρου μέχρι εκείνο το σημείο ανέβηκε στην πρώτη θέση. Η μίνι-έκπληξη όμως ήρθε από τον Αλεξ Ρινς της Suzuki, ο οποίος στα τελευταία δευτερόλεπτα έκανε έναν πολύ γρήγορο γύρο και πήρε τη 2η θέση, που τον έστειλε στο Q2. Ο Ενέα Μπαστιανίνι έκανε μια τελευταία προσπάθεια αλλά τελικά έμεινε 36 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Ρινς στην 3η θέση. Ο Ιταλός ωστόσο στον τελευταίο γύρο του έχασε λίγο χρόνο όταν βρέθηκε πίσω από τον Ολιβέιρα που κινούταν πολύ αργά πάνω στην αγωνιστική γραμμή.

Q2

Το Q2 ξεκίνησε με τις προβλέψεις για την pole να είναι πρακτικά αδύνατες, καθώς πολλοί αναβάτες με διαφορετικές μοτοσικλέτες είχαν την ταχύτητα να τη διεκδικήσουν. Και πάλι οι διαφορές ήταν πολύ μικρές, με τον Πέκο Μπανάια να ανεβαίνει προσωρινά στην πρώτη θέση, μπροστά από τους Χόρχε Μαρτίν και Φάμπιο Κουαρταραρό.

Ο Μαρκ Μάρκεθ έδειχνε πάρα πολύ γρήγορος αλλά στο γύρο που θα μπορούσε να τον φέρει στην πρώτη θέση έκανε ένα από τα γνωστά του απίστευτα σωσίματα και γλίτωσε μια πτώση που φαινόταν αναπόδραστη. Μόλις 1 δευτερόλεπτο χώριζε τους 9 πρώτους, προτού ξεκινήσουν τη δεύτερη και αποφασιστική γρήγορη προσπάθειά τους.

Με όλους τους διεκδικητές του τίτλου στην πίστα, η μάχη για τις θέσεις στην πρώτη σειρά της εκκίνησης έκοβε την ανάσα. Ωστόσο, ο Χόρχε Μαρτίν ήταν εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, έσπασε το απόλυτο ρεκόρ πίστας και πήρε την pole position. Μόλις 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Ισπανό της Pramac Ducati και στη 2η θέση σταμάτησε ο Μαρκ Μάρκεθ με τη Honda ενώ ο Πέκο Μπανάια της Ducati πήρε την 3η θέση. Στον τελευταίο γύρο ο Μάρκεθ ακολουθούσε κατά πόδας τον Μπανάια και εκμεταλλεύτηκε το slip stream για να φτάσει σε αυτήν τη θέση.

Από την 4η θέση και τη 2η σειρά της εκκίνησης θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Αλέιξ Εσπαρκαρό της Aprilia και θα έχει δίπλα του στην 5η θέση τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, με τον Ζοάν Ζαρκό να παίρνει την 6η θέση. Ακολούθησαν οι Λούκα Μαρίνι, Τζακ Μίλερ, Μάρκο Μπεζέκι, Άλεξ Ρινς, Άλεξ Μάρκεθ και Μάβερικ Βινιάλες.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 6:00 π.μ. ώρα Ελλάδας

Αποτελέσματα Q2

Αποτελέσματα Q1