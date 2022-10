Ο Σεμπάστιαν Φέτελ δεν πιστεύει πως το πρωτάθλημα είναι ρεαλιστικός στόχος για την Aston Martin μεσοπρόθεσμα.

Το 2021 η Racing Point μετονομάστηκε σε Aston Martin F1 υπό την ιδιοκτησία του Λόρενς Στρολ. Η βρετανική ομάδα κατετάγη 7η στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1, ενώ φέτος είναι στην ίδια θέση με τέσσερις αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν.

Στο εσωτερικό της ομάδας έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές, με το νέο εργοστάσιο και την αεροδυναμική σήραγγα να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό θα της δώσει νέα ώθηση ενώ παράλληλα έχει ενισχύσει σημαντικά το τεχνικό της τμήμα και έχει ως μακροπρόθεσμο στόχο να παλεύει για νίκες και πρωταθλήματα.

Όμως ο δρόμος για την κορυφή της Formula 1 μόνο εύκολος δεν είναι, με τον 4 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Σεμπάστιαν Φέτελ, να εξηγεί τις προκλήσεις που περιμένουν την Aston Martin: «Οι σωστοί άνθρωποι είναι στη θέση που πρέπει, το νέο εργοστάσιο είναι υπό κατασκευή, οπότε όλα θα “δέσουν”. Όμως θα πάρει χρόνο για την Aston Martin για να πάρει πρωτάθλημα. Υπήρξε μία τεράστια αλλαγή στους κανονισμούς εφέτος, όμως πέσαμε σε μία παγίδα όπως άλλοι. Κάποιες μάλλον στάθηκαν τυχερές, σχεδιάζοντας τα μονοθέσιά τους γύρω από ένα ύψος μονοθεσίου που λειτουργεί καλά. Έχουμε αυτούς τους κανονισμούς μέχρι το 2026, οπότε οι ομάδες που είχαν καλή αρχή με το τωρινό σετ, θα έχουν προβάδισμα τα επόμενα χρόνια. Το budget cap επίσης σημαίνει πως δεν μπορείς να επενδύσεις χρήματα και πόρους στα προβλήματα που έχεις ώστε να ανακτήσεις χρόνο».

Το 2022 είναι η τελευταία σεζόν του Φέτελ στη Formula 1, με τον Φερνάντο Αλόνσο να είναι αυτός που θα τον αντικαταστήσει. Ποια είναι η συμβουλή που θα έδινε στον Ισπανό ο Γερμανός: «Ο Φερνάντο δεν χρειάζεται τη συμβουλή μου. Δεν είμαι σίγουρος ότι ακούει την οποιαδήποτε συμβουλή, δεν τη χρειάζεται. Είναι στο σπορ τόσα χρόνια και έχει δει πολλά. Θα είναι μια χαρά».

Οι δύο οδηγοί είχαν μία επική μάχη στον τελευταίο γύρο του Grand Prix Ιαπωνίας, την οποία μπορείς να τη δεις με ένα κλικ εδώ.

