Ο Μαξ Φερστάπεν αποκάλυψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε πως δεν πρόκειται να χάσει το φετινό πρωτάθλημα.

Έπειτα από μία μάχη τίτλου που κρίθηκε στον τελευταίο γύρο του 2021, ο οδηγός της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν, απολαμβάνει εφέτος μία χρονιά απόλυτης κυριαρχίας. Ο Ολλανδός οδηγός έχει κερδίσει τους 12 από τους 18 αγώνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα και ετοιμάζεται να σπάσει το ρεκόρ νικών σε μία σεζόν.

Η χρονιά του δεν είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο, μιας και είχε δύο εγκαταλείψεις στους τρεις πρώτους αγώνες. Όμως η ταχύτητά του, η βελτίωση της RB18 και τα λάθη της Scuderia Ferrari τον ανέδειξαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητή. Μετά το τέλος του Grand Prix Ιαπωνίας, ο Φερστάπεν μίλησε για το φετινό τίτλο και πότε συνειδητοποίησε ότι δεν πρόκειται να τον χάσει.

«Υπήρξαν μερικές στιγμές όπου σκέφτηκα ότι έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά η στιγμή που σκέφτηκα ότι θα κερδίσω τον φετινό τίτλο ήταν μετά το Πολ Ρικάρ όπου αυξήσαμε κατά πολύ τη διαφορά. Είχαμε ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο, γνώριζα πως η διαφορά θα ήταν αρκετά μικρή στους επόμενους αγώνες αλλά σκεφτόμουν πως δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε αυτή τη διαφορά», ανέφερε ο Ολλανδός.

Όσο για τον αγαπημένο του αγώνα μέχρι τώρα στο 2022, ο 25χρονος απάντησε: «Πρέπει να επιλέξω το τριήμερο στο Σπα. Διότι πιστεύω πως ήταν η απόλυτη επικράτηση. Αυτά τα τριήμερα συμβαίνουν πάρα πολύ σπάνια. Ειδικά όταν γυρνάς σπίτι σου το βράδυ, συνειδητοποιείς πως είχες τρελή απόδοση, ήταν κάτι το ιδιαίτερο».

Το επόμενο βήμα είναι η εξασφάλιση του πρωταθλήματος κατασκευαστών από τη Red Bull Racing, που θα γίνει είτε στο Μεξικό, είτε στο Σάο Πάολο. Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix ΗΠΑ το τριήμερο 21-23 Οκτωβρίου.

