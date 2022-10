Ο Λιούις Χάμιλτον δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον Μαξ Φερστάπεν για την κατάκτηση του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της F1 στη Σουζούκα.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στο Grand Prix Ιαπωνίας, κανένας δεν περίμενε πως λίγα λεπτά αργότερα θα έχουμε ανάδειξη παγκόσμιου πρωταθλητή. Η ποινή 5 δευτερολέπτων του Σαρλ Λεκλέρ στο συνολικό του χρόνο, σε συνδυασμό με τη σύγχυση σχετικά με το πόσοι βαθμοί θα απονεμηθούν στον αγώνα, μπέρδεψαν άπαντες. Ακόμα και ο ίδιος ο Ολλανδός που δεν γνώριζε πως ήταν πρωταθλητής.

Μετά την απονομή στο βάθρο, ο Φερστάπεν κατευθύνθηκε προς τη μικτή ζώνη, εκεί όπου τον συνεχάρησαν άλλοι οδηγοί. Ένας από αυτούς ήταν ο μεγάλος του αντίπαλος το 2021, Λιούις Χάμιλτον, με τους δύο να δίνουν τα χέρια, ενώ δίπλα τους βρισκόταν ο Φερνάντο Αλόνσο.

Everyone liked that Alonso x Hamilton x Verstappen pic.twitter.com/o64LXQogam

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε σχετικά στο Sky Sports: «Πολλά συγχαρητήρια στον Μαξ για το πρωτάθλημα. Εμείς γνωρίζουμε τα προβλήματά μας. Ως ομάδα ήμασταν πρωταθλητές και φτιάχναμε ένα καλό μονοθέσιο και τώρα δεν το κάνουμε. Δεν έχω αμφιβολία πως θα έχουμε ένα καλό μονοθέσιο του χρόνου. Το αν θα λύσουμε όλα μας τα προβλήματα, αυτό δεν το ξέρω, θα μάθουμε όταν θα είμαστε στην πίστα».

Η βελτίωση της Mercedes το 2023 είναι κάτι που χρειάζεται ο ίδιος και η ομάδα του έπειτα από ένα πολύ κακό 2022. Ο Χάμιλτον δεν έχει νίκη στη σεζόν μέχρι τώρα και αν δεν το καταφέρει, τότε θα σταματήσει ένα ρεκόρ που τον θέλει να κατακτά την 1η θέση σε Grand Prix από την πρώτη του χρονιά στη Formula 1.

Για το τέλος του πρωταθλήματος απομένουν τέσσερις αγώνες σε ΗΠΑ, Μεξικό, Βραζιλία και Άμπου Ντάμπι.

Suzuka, it was a pleasure to be back. 🙏 See you next year! ❤🤍 pic.twitter.com/lmAu0HrWXY