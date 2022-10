Με αφορμή το συμβάν με το γερανό στη Σουζούκα, ο Σεμπάστιαν Φέτελ ασκεί κριτικη σε F1 και FIA, αναφερόμενος στο συμβάν που κόστισε τη ζωή του Ζιλ Μπιανκί.

Μπορεί ο Μαξ Φερστάπεν να στέφθηκε πρωταθλητής στο Grand Prix Ιαπωνίας, όμως δεν ήταν το μοναδικό γεγονός που κέρδισε την προσοχή μας. Στο δεύτερο γύρο του αγώνα ένας γερανός έσπευσε στο σημείο που βγήκε εκτός ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari για να απομακρύνει την F1-75 του.

To γεγονός αυτό προκάλεσε την οργή του Πιέρ Γκασλί και άλλων οδηγών οι οποίοι τοποθετήθηκαν δημόσια για το συμβάν. Εξοργισμένος με τα όσα έβλεπε στην τηλεόραση ήταν και ο πατέρας του Ζιλ Μπιανκί, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα στα social media.

Ο Μπιανκί είχε ένα άσχημο ατύχημα στο Grand Prix Ιαπωνίας το 2014, όταν σε συνθήκες παρόμοιες με το φετινό αγώνα έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του και προσέκρουσε με πολλά χιλιόμετρα σε γερανό που απομάκρυνε εκείνη τη στιγμή άλλο μονοθέσιο. Ο Γάλλος υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλικά τραύματα και λίγους μήνες αργότερα έχασε τη μάχη και έφυγε από τη ζωή.

Glad to go home safe tonight. For the respect of Jules, all his family and for our safety and the one of the marshals, there should never be any tractor nor marshals on track in such conditions with such poor visibility. Period.