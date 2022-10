Αυτοί είναι όλοι οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές στην ιστορία του μαγικού κόσμου της Formula 1

Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο του 2022, παρότι έχουμε ακόμα τέσσερα Grand Prix μπροστά μας για την ολοκλήρωση του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο Ολλανδός πήρε τη νίκη στο… μισό Grand Prix της Ιαπωνίας αλλά καθώς υπήρξε καρό σημαία, οι βαθμοί απονεμήθηκαν στο σύνολό τους κι αυτό τον έχρισε πρωταθλητή για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Από τους 772 οδηγούς (από 41 διαφορετικές εθνικότητες) που έχουν πάρει εκκίνηση σε Grand Prix από το 1950 όταν και θεσπίστηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1, οι τίτλοι έχουν κατακτηθεί από 34 εξ αυτών. Ας τους δούμε αναλυτικά!





1950 Νίνο Φαρίνα

1951 Χουάν Μανουέλ Φάντζιο

1952 Αλμπέρτο Ασκάρι

1953 Αλμπέρτο Ασκάρι

1954 Χουάν Μανουέλ Φάντζιο

1955 Χουάν Μανουέλ Φάντζιο

1956 Χουάν Μανουέλ Φάντζιο

1957 Χουάν Μανουέλ Φάντζιο

1958 Μάικ Χόουθορν

1959 Τζακ Μπράμπαμ

1960 Τζακ Μπράμπαμ

1961 Φιλ Χιλ

1962 Γκρέιαμ Χιλ

1963 Τζιμ Κλαρκ

1964 Τζον Σέρτις

1965 Τζιμ Κλαρκ

1966 Τζακ Μπράμπαμ

1967 Ντένι Χιούλμ

1968 Γκρέιαμ Χιλ

1969 Τζάκι Στιούαρτ

1970 Γιόχεν Ριντ

1971 Τζάκι Στιούαρτ

1972 Έμερσον Φιτιπάλντι

1973 Τζάκι Στιούαρτ

1974 Έμερσον Φιτιπάλντι

1975 Νίκι Λάουντα

1976 Τζέιμς Χαντ

1977 Νίκι Λάουντα

1978 Μάριο Αντρέτι

1979 Τζόντι Σέκτερ

1980 Άλαν Τζόουνς

1981 Νέλσον Πικέ

1982 Κέκε Ρόσμπεργκ

1983 Νέλσον Πικέ

1984 Νίκι Λάουντα

1985 Αλέν Προστ

1986 Αλέν Προστ

1987 Νέλσον Πικέ

1988 Άιρτον Σένα

1989 Αλέν Προστ

1990 Άιρτον Σένα

1991 Άιρτον Σένα

1992 Νάιτζελ Μάνσελ

1993 Αλέν Προστ

1994 Μίκαελ Σουμάχερ

1995 Μίκαελ Σουμάχερ

1996 Ντέιμον Χιλ

1997 Ζακ Βιλνέβ

1998 Μίκα Χάκινεν

1999 Μίκα Χάκινεν

2000 Μίκαελ Σουμάχερ

2001 Μίκαελ Σουμάχερ

2002 Μίκαελ Σουμάχερ

2003 Μίκαελ Σουμάχερ

2004 Μίκαελ Σουμάχερ

2005 Φερνάντο Αλόνσο

2006 Φερνάντο Αλόνσο

2007 Κίμι Ράικονεν

2008 Λιούις Χάμιλτον

2009 Τζένσον Μπάτον

2010 Σεμπάστιαν Φέτελ

2011 Σεμπάστιαν Φέτελ

2012 Σεμπάστιαν Φέτελ

2013 Σεμπάστιαν Φέτελ

2014 Λιούις Χάμιλτον

2015 Λιούις Χάμιλτον

2016 Νίκο Ρόσμπεργκ

2017 Λιούις Χάμιλτον

2018 Λιούις Χάμιλτον

2019 Λιούις Χάμιλτον

2020 Λιούις Χάμιλτον

2021 Μαξ Φερστάπεν

2022 Μαξ Φερστάπεν

