Ο Ολλανδός και ο Δανός είχαν μία συναρπαστική μονομαχία στον πρώτο γύρο του Grand Prix της F1 στη Σιγκαπούρη.

Ο Μαξ Φερστάπεν πήγε στη Σιγκαπούρη έχοντας το πρώτο φετινό match ball, όμως τελικά έμεινε στην έβδομη θέση και έφυγε από το μεγάλο λιμάνι της Ανατολής με άδεια χέρια.

Η προσπάθεια του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της Formula 1 ήταν καταδικασμένη από το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένα στρατηγικό λάθος της Red Bull Racing, τον ανάγκασε να εγκαταλείψει ένα γύρο που θα του χάριζε με άνεση την pole position, διότι δεν υπήρχαν αρκετά καύσιμα στο ρεζερβουάρ της RB18.



Ο Ολλανδός ήταν έξαλλος και αυτό γιατί ήξερε πως αν δεν υπήρχαν ανατροπές στον αγώνα, δεν θα είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη. Όπως και έγινε, με την κακή του εκκίνηση να μη βοηθά. Από όγδοος στο grid, έπεσε δωδέκατος και στον πρώτο γύρο της Μαρίνα Μπέι είχε εμπλακεί σε μία συγκλονιστική μάχη, με έναν πεισματάρη οδηγό που συνήθως δεν αντιμετωπίζει: τον Κέβιν Μάγκνουσεν.

Ο οδηγός της Haas F1 είναι από τους πιο μαχητικούς στο grid κι αυτό αποδείχθηκε, καθώς έβγαλαν και οι δύο αγκώνες, σε μία κόντρα πραγματικά στο όριο, που απόλαυσε και με το παραπάνω το κοινό.

Ακόμα περισσότερο τώρα, που μπορούμε να τη δούμε με onboard πλάνα από τα μονοθέσια των δύο πρωταγωνιστών. Περισσότερα πατώντας play…

Verstappen and Magnussen went street fighting after lights out in Singapore! 🤩#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/OXi0uUprLb