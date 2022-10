Ο Καναδός οδηγός της Williams θα χάσει θέσεις στο grid του επόμενου αγώνα της F1 στη Σουζούκα.

Οι αγωνοδίκες του Grand Prix της Σιγκαπούρης, δέκατου-έβδομου γύρου του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, είχαν αρκετή δουλειά. Τα συμβάντα υπό εξέταση ήταν πολλά, τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Μαρίνα Μπέι, όσο και μετά το πέσιμο της καρό σημαίας.

Ένα από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο ήταν ο Νίκολα Λατίφι, που όχι απλά εγκατέλειψε νωρίς τον νυχτερινό αγώνα στο μεγάλο λιμάνι της Ανατολής αλλά έλαβε και ποινή που θα εφαρμοστεί στο επόμενο Grand Prix!

Στον έβδομο γύρο του αγώνα στη Σιγκαπούρη, ο Ζου Γκουάνγιου της Alfa Romeo προσπάθησε να προσπεράσει τον Λατίφι προσεγγίζοντας τη στροφή 5, διεκδικώντας τη δέκατη-όγδοη θέση.

Onboard view from Zhou of the contact with Latifi

Ο οδηγός της Williams προσπάθησε να αμυνθεί αλλά το έκανε με αντικανονικό τρόπο αφού ουσιαστικά ώθησε τον Κινέζο οδηγό στον τοίχο, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη και των δύο από τον αγώνα.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού σχετικά με το συμβάν, ανέφερε: «Οι αγωνοδίκες εξέτασαν τα video από το συμβάν και αποφάσισαν πως ο Λατίφι είχε τη βασική υπαιτιότητα της σύγκρουσης. Ο Ζου προσπαθούσε να προσπεράσει στην ευθεία προσεγγίζοντας τη στροφή 5 και είχε αφήσει αρκετό χώρο, ακολουθώντας φυσιολογική αγωνιστική γραμμή. Ο Λατίφι κινήθηκε προς τα αριστερά, αφήνοντας πλάτος μικρότερο του ενός μονοθεσίου στον Ζου, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση».

Latifi makes it back to the pits but his race is run - he's out