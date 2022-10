Μήνυμα νίκης ενόψει του αγώνα της F1 στη Μαρίνα Μπέι έστειλε ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος υπόσχεται πως θα επιτεθεί άμεσα στον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

Στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Σιγκαπούρης ο Σέρχιο Πέρεζ έφτασε πολύ κοντά στη δεύτερη pole position του στη Formula 1. Ο Μεξικανός στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3 πήρε τη 2η θέση, όμως έμεινε 24 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από τον poleman, Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Πέρεζ αύριο θα έχει την ευκαιρία για να παλέψει για τη νίκη, όμως ξέρει πως θα έχει απέναντί του δύσκολους αντιπάλους. Πάραυτα, ο οδηγός της Red Bull Racing, μετά το τέλος του Q3 ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις πιθανότητές του στο Grand Prix.

«Αύριο είναι μία καλή ευκαιρία να επιτεθώ από την αρχή στον Σαρλ και να πάω για τη νίκη. Είναι απογοητευτικό να χάνεις την pole position για 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου αλλά σήμερα πήραμε ένα πολύ καλό ομαδικό αποτέλεσμα. Η ομάδα μου έκανε φανταστική δουλειά και είμαι πολύ χαρούμενος», δήλωσε ο Πέρεζ.

On the front row for the #SingaporeGP 👏 P2 in Qualifying for @SChecoPerez ⏱ pic.twitter.com/bxg4pW9rdM