Ο οδηγός της Ferrari νίκησε αντιπάλους και συνθήκες για να επιστρέψει στις pole, 8ος ο Φερστάπεν.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Σιγκαπούρης εξελίχθηκαν σε γρίφο για πολύ δυνατούς λύτες, καθώς ξεκίνησαν σε βρεγμένη πίστα και ολοκληρώθηκαν με μια μονομαχία στα τελευταία δευτερόλεπτα με ελαστικά για στεγνό. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, που ήταν γρήγορος σε όλη τη διάρκεια της περιόδου, πήρε την pole position, λίγο μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing. Ο Λούις Χάμιλτον της Mercedes έκανε πολύ καλή εμφάνιση και πήρε την 3η θέση, με τον Κάρλος Σάινθ να είναι τέταρτος. Έπειτα από ένα περίεργο συμβάν στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την 8η θέση.

LECLERC TAKES POLE!



It's back-to-back P1 starts in Singapore for @Charles_Leclerc, after the qualifying session of the year!#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/ixWwy6pOo8 — Formula 1 (@F1) October 1, 2022

Q1

Παρότι η βροχή είχε σταματήσει για ώρες, στην επιφάνεια της πίστας υπήρχε ακόμα αρκετό νερό, κάτι που ανάγκασε τους οδηγούς να βγουν με τα ενδιάμεσα (πράσινα) ελαστικά της Pirelli για τις πρώτες τους προσπάθειες. Ωστόσο, η στεγνή γραμμή γινόταν όλο και πιο ορατή σε κάθε πέρασμα και ήταν βέβαιο ότι η ώρα για τα σλικ δεν ήταν μακριά.

Ο Μαξ Φερστάπεν και ο Σαρλ Λεκλέρ έδειξαν από νωρίς την ταχύτητά τους (και) σε αυτές τις συνθήκες και από νωρίς εναλλάσσονταν στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων. Αρχικά ανέβηκε εκεί ο οδηγός της Ferrari, στη συνέχεια τον «εκθρόνισε» ο Ολλανδός της Red Bull αλλά στο τέλος ο Λεκλέρ βελτίωσε κι άλλο το χρόνο του και ξαναπέρασε πρώτος.

Pushing already in Q1 👀



Verstappen hangs on to a slide out of Turn 9 with some fast hands! The reigning champ is P2 as things stand#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/3236tRnHwf October 1, 2022

Τα λεπτά περνούσαν αλλά η πίστα δεν ήταν ακόμα κατάλληλη για σλικ. Οι περισσότεροι επέλεξαν να μπουν στα πιτ και να βάλουν ένα φρέσκο σετ ενδιάμεσων ελαστικών. Ανάμεσά τους ήταν οι Χάμιλτον και Φερστάπεν, που έριξαν σημαντικά τους χρόνους τους. Έτσι, ο Φερστάπεν ανέβηκε πρώτος και ο Χάμιλτον 2ος, αφήνοντας τον Λεκλέρ ένα δευτερόλεπτο πίσω.

Πολύ πιο σημαντική όμως ήταν η μάχη για τις πιο πίσω θέσεις και πιο συγκεκριμένα για την αποφυγή των πέντε τελευταίων που οδηγούν στον αποκλεισμό από τη συνέχεια. Πολλοί οδηγοί έκαναν στα τελευταία δευτερόλεπτα τις προσπάθειές τους και τελικά εκείνοι που δεν κατάφεραν να συνεχίσουν ήταν οι Βάλτερι Μπότας, Ντάνιελ Ρικάρντο, Εστεμπάν Οκόν, Άλεξ Άλμπον και Νίκολας Λατίφι.

Κακή επίδοση για τον Οκόν, σε έναν αγώνα που η Alpine έδειχνε πολύ γρήγορη, αλλά ο Γάλλον ανέφερε προβλήματα με τα φρένα του στον τελευταίο του γύρο. Απογοητευτική επίδοση επίσης για τη McLaren, με τον Λάντο Νόρις να περνάει οριακά στη 15η θέση και τον Ρικάρντο να αποκλείεται στο Q1 για άλλον έναν αγώνα. Εντυπωσιακός, αντιθέτως, ήταν ο Κέβιν Μάγκνουσεν με τη Haas ενώ και ο Μικ Σουμάχερ πέρασε στο Q2, έστω και την τελευταία στιγμή.

Q2

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σκέλους των κατατακτήριων δοκιμών και πάλι όλοι βγήκαν στην πίστα με τα ενδιάμεσα ελαστικά, αφού η κατάστασή της δεν επέτρεπε ακόμα τη χρήση των σλικ. Το μεγαλύτερο μέρος της φαινόταν στεγνό αλλά υπήρχαν ακόμα μερικά σημεία που κρατούσαν νερό και η απόφαση ήταν πάρα πολύ δύσκολη.

Έτσι, στο πρώτο κομμάτι του Q2 οι οδηγοί έμειναν στην πίστα και έκαναν γρήγορες προσπάθειες με τα ενδιάμεσα ελαστικά, με τον Σαρλ Λεκλέρ να είναι ταχύτερος, μπροστά από τους Φερστάπεν, Πέρεζ και Σάινθ. Η πρώτη ομάδα που πήρε το ρίσκο και έβαλε σλικ ελαστικά στους οδηγούς της ήταν η Aston Martin, που κάλεσε τους Σεμπάστιαν Φέτελ και Λανς Στρολ στα πιτ για ένα σετ φρέσκων μαλακών (κόκκινων) ελαστικών.

The Lion of Singapore ends his final Marina Bay qualifying in P14.



An early call for slicks wasn't to be 💔#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/NZH3ldeRLg October 1, 2022

Ενώ γίνονταν αυτά, οι οδηγοί με τα φρέσκα ενδιάμεσα έριχναν τους χρόνους τους, κυρίως εκείνοι της Ferrari, αλλά και ο Λούις Χάμιλτον της Mercedes. Αντιθέτως, όσοι είχαν τα σλικ, δηλαδή οι δύο Aston Martin και ο Γκουάνγιου Ζου της Alfa Romeo, δεν κατάφερναν να κάνουν παρόμοιους χρόνους. Το ρίσκο δεν απέδωσε και οι τρεις τους βρέθηκαν μέσα σε εκείνους που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια.

Η έκπληξη όμως ήταν ο αποκλεισμός και του Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, που ήταν 11ος, ενώ την 5άδα συμπλήρωσε ο Μικ Σουμάχερ, τη στιγμή που ο ομόσταβλός του στη Haas, ο Κέβιν Μάγκνουσεν, κατάφερε να πάρει τη 10η θέση. Εντυπωσιακός ήταν και ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος στο τέλος έκανε έναν πολύ γρήγορο γύρο και ανέβηκε στην 5η θέση.

Q3

Η ώρα για τα ελαστικά για στεγνό (σλικ) έφτασε στο ξεκίνημα του τρίτου σκέλους, με τους οδηγούς να τα βάζουν στα μονοθέσιά τους και να βγαίνουν στην πίστα. Ήταν σαφώς ένα ρίσκο για το ξεκίνημα, αλλά ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα τα χρειάζονταν στο τέλος και προτίμησαν να έχουν κάνει μερικούς γύρους με αυτά προτού τα δώσουν όλα στο τέλος.

Δεν είχαν βάλει όμως όλοι οι οδηγοί τα σλικ. Οι εξαιρέσεις ήταν ο Γιούκι Τσουνόντα της AlphaTauri και ο Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas, που προτίμησαν τη «σιγουριά» των ενδιάμεσων ελαστικών, τουλάχιστον για την πρώτη τους προσπάθεια. Ο Δανός άλλαξε νωρίς άποψη και μπήκε στα πιτ προτού γράψει γρήγορο γύρο, ο Ιάπωνας όμως έκανε την προσπάθειά του, που προσωρινά τον έφερε κοντά στην κορυφή.

Εκείνος που από την αρχή «πετούσε» με τα σλικ ήταν ο Λούις Χάμιλτον, που ανέβηκε στην πρώτη θέση και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Σε γύρο που περνούσε οι χρόνοι έπεφταν και ο πίνακας των χρόνων είχε μετατραπεί σε… φωτορυθμικό, αφού οι θέσεις άλλαζαν διαρκώς.

Για λίγο στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Αλόνσο, αλλά αμέσως μετά ήρθε ο Λεκλέρ και του την πήρε και μάλιστα με διαφορά πάνω από 1 δευτερόλεπτο. Ο Φερστάπρν προσπάθησε να πάρει την pole αλλά στο τέλος ο χρόνος του δεν ήταν αρκετός. Κι εκεί συνέβη κάτι που θα συζητηθεί πολύ. Ο Ολλανδός αμέσως μετά ξεκίνησε έναν επίσης πολύ γρήγορο γύρο, που θα μπορούσε να τον φέρει στην pole, αλλά προτού τον ολοκληρώσει από τη Red Bull τον κάλεσαν να μπει στα pit. Ο έξαλλος από οργή Φερστάπεν ρωτούσε επίμονα στον ασύρματο το λόγο αλλά η απάντση που πήρε ήταν ότι το θέμα θα συζητηθεί μετά. Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να μην είχε στο μονοθέσιό του αρκετά καύσιμα για τον τεχνικό έλεγχο της FIA μετά το τέλος της περιόδου και γι' αυτό δεν τον άφησαν να ολοκληρώσει το γύρο του.

Verstappen looked set for an incredible lap at the end of Q3, but he pits, and will start P8 on Sunday#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/PXjdRKIrcW — Formula 1 (@F1) October 1, 2022

Τα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν δραματικά καθώς όλοι έκαναν την τελική τους προσπάθεια. Ο Λεκλέρ ωστόσο παρέμεινε στην πρώτη θέση και κατέκτησε την pole position ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ ανέβηκε στη 2η θέση μόνο 22 χιλιοστά πιο πίσω. Ο Λούις Χάμιλτον θα ξεκινήσει από την 2η σειρά της εκκίνησης με την 3η θέση που πήρε ενώ δίπλα του θα έχει τον Κάρλος Σάινθ. Ακολούθησαν οι Αλόνσο, Νόρις, Γκασλί, Φερστάπεν, Μάγκνουσεν και Τσουνόντα.

Αποτελέσματα