Η Red Bull έκανε ένα σπάνιο λάθος και η αντίδραση του Μαξ Φερστάπεν στον ασύρματο ήταν πολλά… *μπιπ*.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Σιγκαπούρης σημαδεύτηκαν από ένα πολύ ασυνήθιστο περιστατικό. Ο Μαξ Φερστάπεν στα τελευταία δευτερόλεπτα βρισκόταν σε έναν πολύ γρήγορο γύρο, που πιθανότατα θα τον έφερνε στην pole position αφού στο πρώτο μισό του ήταν κατά πολύ ταχύτερος από τον Λεκλέρ. Προτού τον ολοκληρώσει, όμως, πήρε εντολή από τη Red Bull Racing να μπει επειγόντως στα pit. Η συνέπεια ήταν να μη βελτιώσει το χρόνο του και έτσι στον αγώνα της Κυριακής θα εκκινήσει από την 8η θέση.

Ο λόγος που έγινε αυτό το… μπέρδεμα, όπως αποκαλύφθηκε μετά το τέλος της περιόδου, ήταν ότι το μονοθέσιο του Φερστάπεν μάλλον δεν είχε αρκετά καύσιμα για να ολοκληρώσει το γύρο και να μείνει μέσα στο ρεζερβουάρ τουλάχιστον 1 λίτρο για τον τεχνικό έλεγχο της FIA. Ήταν ένα από τα εξαιρετικά σπάνια λάθη της Red Bull.

Έτσι, ο Ολλανδός έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρει την pole position και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό δεν ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Για την ακρίβεια ήταν έξαλλος και στη συνομιλία του στον ασύρματο μπαίνοντας στα pit ανακάτεψε τα αγγλικά με πολλά… γαλλικά.

«What the f***. What the f*** are you guys saying? "Unbelievable mate, I don't get it. What the f*** is this about?», ήταν τα λόγια του, που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη μετάφραση, για να λάβει την απάντηση, από τον ίδιο τον Κρίστιαν Χόρνερ, ότι το θέμα θα συζητηθεί εσωτερικά στην ομάδα, αργότερα.

Μετά το τέλος των κατατακτήριων, στις δηλώσεις που έκανε στην τηλεόραση, ο Φερστάπεν ήταν σαφώς πιο ήρεμος. Άλλωστε, έχει δείξει ότι δεν είναι αδύνατον να κερδίσει από την 8η θέση, αν και στη Σιγκαπούρη οι προσπεράσεις δεν είναι εύκολες.