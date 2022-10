Ανάμεικτα συναισθήματα είχε ο Λιούις Χάμιλτον μετά τις κατατακτήριες στη Μαρίνα Μπέι, χάνοντας την ευκαιρία για μία ακόμη pole position στην F1.

Στο Grand Prix Σιγκαπούρης, ο Λιούις Χάμιλτον έφτασε πιο κοντά από ποτέ εφέτος στην κατάκτηση της pole position. O Βρετανός ήταν ταχύτατος στο Q3, όμως έμεινε στην 3η θέση για μόλις 54 χιλιοστά του δευτερολέπτου έναντι του poleman, Σαρλ Λεκλέρ.

Η W13 έδειξε να έχει την ταχύτητα να ανταγωνιστεί τις Ferrari F1-75 και Red Bull RB18, όμως περιορίστηκε στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης. Μετά το τέλος του Q3 o Βρετανός τόνισε πως τα έδωσε όλα, αλλά στην τελευταία του προσπάθεια στην πίστα που στέγνωνε, δεν είχε την πρόσφυση που θα ήθελε.

«Αχ! Πίεζα πολύ, ήμουν πάρα πολύ κοντά. Οι αντίπαλοί μας ήταν πολύ γρήγοροι αλλά σκέφτηκα πως ίσως με τον τέλειο γύρο θα τα καταφέρω. Όμως ήταν πολύ δύσκολο να μάχομαι για την 1η θέση. Δεν είχα την απαιτούμενη πρόσφυση στον τελευταίο γύρο. Αλλά όπως και να’ χει, είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης και ευγνώμων στην ομάδα που συνεχίζει να πιέζει, κρατάμε κάτω το κεφάλι κι ελπίζουμε αύριο να είναι μια καλύτερη ημέρα», ανέφερε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

