Ο οδηγός της Scuderia Ferrari πανηγύρισε την πρώτη του pole position σε Grand Prix της F1 στη Σιγκαπούρη.

Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο μεγάλος νικητής της συναρπαστικής μάχης για την pole position στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, που αποτελεί τον δέκατο έβδομο γύρο του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο οδηγός της Scuderia Ferrari σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:49.412 στην προτελευταία του προσπάθεια κι αυτή η επίδοση ήταν αρκετή για να του εξασφαλίσει την ένατη φετινή πρωτιά σε κατατακτήριες δοκιμές.



LECLERC TAKES POLE!



