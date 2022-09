Οδηγός της Alfa Romeo και την επόμενη σεζόν στην F1 θα είναι ο Γκουάνγιου Ζου, στο πλευρό του Βάλτερι Μπότας.

Το 2022 ο Γκουάνγιου Ζου έγραψε ιστορία όντας ο πρώτος οδηγός από την Κίνα που συμμετέχει στη Formula 1. O 23χρονος στην παρθενική του σεζόν στο σπορ ως οδηγός της Alfa Romeo έχει παρουσιάσει θετικό πρόσωπο, κάνοντας ορισμένες πολύ αξιόλογες εμφανίσεις. Η ομάδα του Χίνβιλ μας είχε προϊδεάσει πως ετοιμάζει μία μεγάλη ανακοίνωση και έμεινε πιστή στις υποσχέσεις της.

Η απόδοσή του δίπλα στον πολύ πιο έμπειρο Βάλτερι Μπότας, οδήγησε την ελβετική ομάδα στο να ανανεώσει τη συνεργασία τους και για το 2023. Έτσι, ο «τίγρης της Σανγκάι» όπως τον χαρακτήρισε η Alfa Romeo στην ανακοίνωσή της, θα μείνει για δεύτερη σεζόν στο μαγικό κόσμο της Formula 1.

Ο Ζου μίλησε για την επέκταση της συνεργασίας του με την Alfa Romeo: «Είμαι χαρούμενος και ευγνώμων στην Alfa Romeo ORLEN F1 για την ευκαιρία να είμαι μέλος της ομάδας και την επόμενη χρονιά. Το να φτάσω στη Formula 1 ήταν ένα όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα και το συναίσθημα να αγωνίζομαι πρώτη φορά σε αγώνα θα μείνει για πάντα μαζί μου. Η ομάδα είναι τρομερά υποστηρικτική, με καλωσόρισαν από την πρώτη στιγμή και με βοήθησαν να προσαρμοστώ στο πιο πολύπλοκο σπορ στον κόσμο. Υπάρχουν πολλά περισσότερα που θέλω να πετύχω στο σπορ με την ομάδα αυτή και η σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει από την αρχή της σεζόν είναι το πρώτο βήμα για το σημείο που θέλουμε να είμαστε την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν πολλά ακόμα να μάθω, μπορώ να εξελιχθώ και είμαι αισιόδοξος για τη δουλειά μας. Ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιο στο ταξίδι μας».

