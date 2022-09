Ένα «νέο κεφάλαιο» ετοιμάζεται να ανοίξει η Alfa Romeo Sauber στην F1, με τα σενάρια ολοένα και να πληθαίνουν.

Λίγα 24ωρα πριν την έναρξη του αγωνιστικού τριημέρου της Formula 1 στη Σιγκαπούρη, η ομάδα της Alfa Romeo Sauber ανεβάζει το... θερμόμετρο. Ο τελευταίος αγώνας ήταν πριν από δύο εβδομάδες και η ελβετική ομάδα θέλει να μας ανταμείψει για την έλλειψη αγωνιστικής δράσης.

Όπως δημοσίευσε στα social media, την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου στις 12:15 ώρα Ελλάδος, η Alfa Romeo Sauber θα κάνει μία σημαντική ανακοίνωση. Στην ανάρτηση αναφέρει «ένα νέο κεφάλαιο» για την ομάδα, ενώ παράλληλα επισυνάπτει φωτογραφία μίας τίγρης. Μόνο τυχαία δεν είναι η συγκεκριμένη επιλογή, με ορισμένα σενάρια να είναι πιθανότερα από άλλα. Ας τα δούμε λοιπόν ένα-ένα.

Για το 2023 η ομάδα έχει επισημοποιήσει μόνο τον Βάλτερι Μπότας ως οδηγό της. Ο Γκουάνγιου Ζου έκανε φέτος το ντεμπούτο του στη Formula 1, όμως το μέλλον του στο σπορ είναι άγνωστο. Ο 23χρονος Κινέζος πραγματοποιεί μία πολύ αξιοπρεπή σεζόν και έχει δείξει πολύ καλά δείγματα ταλέντου. Δίπλα στον πιο έμπειρο teammate του, έχει καταφέρει να κάνει δυνατές εμφανίσεις και οι 6 βαθμοί που έχει μαζέψει μέχρι τώρα ενδέχεται να τον αδικούν.

Η ανανέωση του συμβολαίου του μοιάζει λοιπόν με μία λογική λύση, στην οποία ελάχιστοι θα ήταν αντίθετοι. Από τη στιγμή που πληροφορίες θέλουν τον Ζου να φέρνει ένα μεγάλο χορηγικό πακέτο μαζί του, τότε μιλάμε για ένα win-win σενάριο.

Άλλο ένα στοιχείο που ίσως μαρτυρά την ανανέωση του Ζου είναι η φωτογραφία με την τίγρη. Το 2022 είναι η χρονιά της τίγρης στην κινεζική αστρολογία, οπότε τα δύο παραπάνω στοιχεία συνδέονται.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Βελγίου, η Audi παραχώρησε επίσημη συνέντευξη Τύπου, στην οποία επιβεβαίωσε πως θα εισέλθει στον κόσμο της Formula 1 από το 2026. Η γερμανική φίρμα στην ανακοίνωσή της ανέφερε την είσοδό της ως πάροχος κινητήρων. Ο CΕΟ της, Μάρκους Ντούσμαν τόνισε πως μέχρι το τέλος του 2022 θα ανακοινώσουν την ομάδα με την οποία θα συνεργαστούν, όταν θα κάνουν το ντεμπούτο τους στο σπορ.

Πριν την επίσημη ανακοίνωση, οι πληροφορίες ήθελαν την Audi να αγοράζει μία ομάδα για τη συμμετοχή της στη Formula 1 με τη Sauber να είναι το φαβορί. Οι Γερμανοί αναμένεται να αγοράσουν το 75% της ελβετικής ομάδας μέχρι το 2025, με 25% σε ετήσια βάση. Η Sauber αγωνίζεται με το όνομα της Alfa Romeo, όμως το 2023 θα η συνεργασία τους θα ολοκληρωθεί.

Our journey towards @F1 in 2026 is underway. Looking forward to the future.



Press release >> https://t.co/3IDm5zKGIH#Audi #F1 #Formula1 #team #news #automotive #FutureIsAnAttitude pic.twitter.com/tEx2kYMoXv