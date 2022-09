Ο Έιντριου Γκρέιντι επιτέθηκε στον Ντέιβι Κάλιχαν μετά από επεισόδιο που είχαν στην πίστα του Μάρτινσβιλ.

Ένα ιδιαίτερα βίαιο περιστατικό ανάμεσα σε αγωνιζόμενους σημειώθηκε το Σάββατο σε αγώνα αυτοκινήτων στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, που δεν περιλαμβάνεται πάντως στο κορυφαίο πρωτάθλημα του δημοφιλούς θεσμού NASCAR. Ο Έιντριου Γκρέιντι επιτέθηκε με γροθιές στο συναθλητή του Ντέιβι Κάλιχαν, τον οποίο κατηγόρησε ότι τον πέταξε εκτός πίστας νωρίτερα στον αγώνα.

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο, οι άνθρωποι της πίστας δυσκολεύτηκαν να απομακρύνουν τον Γκρέιντι από το αυτοκίνητο του Κάλιχαν. «Με πέταξε εκτός πίστας, οπότε και εγώ άρχισα να επιτίθεμαι σαν τον Μάικ Τάισον με στόχο το κεφάλι του», δήλωσε ο Γκρέιντι μετά το περιστατικό.

Andrew Grady says # Davey Callihan flipped him off when he went to talk, so he decided to 'Mike Tyson his head.’ pic.twitter.com/xX9ezhlRUH

«Παλεύαμε για τις ζωές μας στην πίστα. Ήταν απλά μία μάχη», δήλωσε από την πλευρά του ο Κάλιχαν, που όπως φαίνεται γλύτωσε τα χειρότερα χάρη στο κράνος του.

"It was for a transfer position at Martinsville. From my perspective, I was there. It was close."



He says he didn't flip off Andrew Grady and would have had a conversation about it.



"We were fighting for our lives out there."



Davey Callihan makes the Martinsville 300. pic.twitter.com/edPBJrGKgI