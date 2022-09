Με απόλυτα κυριαρχικό τρόπο ο Τζακ Μίλερ κέρδισε στο Μοτέγκι, «ανάσα» για τον Κουαρταραρό.

Το GP Ιαπωνίας , o 16ος αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP του 2022, εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο καθώς ο Τζακ Μίλερ της εργοστασιακής Ducati πήρε μια μεγάλη νίκη. Ο Αυστραλός ανέλαβε από νωρίς τα ηνία του αγώνα και εξαφανίστηκε στον ορίζοντα, για να ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά φέτος. Ο Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ πήρε μια σπουδαία 2η θέση και το 3ος τερμάτισε ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati. Ο Πέκο Μπανάια έπεσε στον τελευταίο γύρο ενώ έδινε μάχη για την 8η θέση με τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha.

Thriller Miller did it! 😍



The Aussie rider is back on winning ways for the first time since Le Mans 2021 ⚡️#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/yclo4fW264 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 25, 2022

Εκκίνηση

Ο αγώνας ξεκίνησε καταστροφικά για τον Αλέιξ Εσπαργκαρό, που στο γύρο προθέρμανσης μπήκε στα pit για να αλλάξει μοτοσικλέτα και επέστρεψε στον αγώνα όταν όλοι οι υπόλοιποι είχαν ξεκινήσει, πολύ πίσω, στην τελευταία θέση. Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Μπραντ Μπίντερ πετάχτηκε μπροστά και πέρασε τον Μάρκεθ, αλλά ο Χόρχε Μαρτίν τους πέρασε και τους δύο για να πάρει την πρωτοπορία.

MUST-WATCH: @AleixEspargaro starts the race from PIT LANE! 💥



A technical problem forces the Aprilia man to enter in pit lane to switch his bike 😳#JapaneseGP 🇯🇵 | 🎥https://t.co/2ll6TzqrSN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 25, 2022

Ενώ οι διεκδικητές του πρωταθλήματος δεν κέρδισαν θέσεις στον πρώτο γύρο, ο Τζακ Μίλερ ήταν ο πιο επιθετικός και με διαδοχικές προσπεράσεις ανέβηκε στην 2η θέση και ξεκίνησε να κυνηγά τον Μαρτίν. Ο Αυστραλός κατάφερε να περάσει και τον Ισπανό λίγο αργότερα και ανέλαβε να οδηγήσει τον αγώνα.

Διεκδικητές σε απόγνωση

Ο Μίλερ όταν πέρασε πρώτος άρχισε αμέσως να απομακρύνεται και το ενδιαφέρον στράφηκε πιο πίσω. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό όχι απλώς δεν ανέβαινε θέσεις στην κατάταξη αλλά καθώς δεν μπορούσε να πλησιάσει τον Ζαρκό που βρισκόταν μπροστά του, είδε τον Λούκα Μαρίνι να τον περνάει και να τον ρίχνει πίσω στην 9η θέση.

Όσο για τον Πέκο Μπανάια, αντί να κοιτάζει τον Πολ Εσπαργκαρό που ήταν μπροστά του, έπρεπε να παίξει άμυνα απέναντι στον ορμητικό Ενέα Μπαστιανίνι που τον πίεζε ασφυκτικά. Οι δύο Ιταλοί, που θα είναι ομόσταβλοι το 2023, πάλευαν μόλις για την 11η θέση, που έγινε 10η, όταν ο Ζοάν Ζαρκό, που βρισκόταν πιο μπροστά, έχασε πολλές θέσεις λόγω ενός προβλήματος.

Το Μοτέγκι πάει στην ΚΤΜ

Στην κορυφή βρίσκονταν οι δύο Ducati των Μίλερ και Μαρτίν αλλά πίσω τους, έστω και σε αρκετά μεγάλη απόσταση, είχαν τις δύο μοτοσικλέτες της εργοστασιακής ομάδας της ΚΤΜ. Οι Μπραντ Μπίντερ και Μιγκέλ Ολιβέιρα έδιναν μεγάλη μάχη για την 3η θέση του βάθρου. Οι δυο τους δεν ένιωθαν σοβαρή απειλή από τον Μαρκ Μάρκεθ στην 5η θέση. Ακόμα πιο πίσω ακολουθούσε η Aprilia του Μάβερικ Βινιάλες, ενώ ο Αλέιξ Εσπαργκαρό έκανε αγωνιώδη προσπάθεια να μπει στους βαθμούς.

Ο Ενένα Μπαστιανίνι για άλλη μία φορά δεν χαρίστηκε στον Μπανάια και με μια ωραία κίνηση τον πέρασε για να πάρει εκείνος την 10η θέση και να ξεκινήσει αμέσως την επίθεση στον Πολ Εσπαργκαρό. Ο Ιταλός πέρασε λίγο αργότερα και πλέον είχε μπροστά του τον Κουαρταραρό, που «βολόδερνε» στην 8η θέση.

Ο «ιπτάμενος Αυστραλός»

Όσο συνέβαιναν αυτά, ο Τζακ Μίλερ έγραφε τον ένα ταχύτερο γύρο μετά τον άλλο και η διαφορά που είχε φτιάξει στην πρώτη θέση από τον Μαρτίν είχε ξεπεράσει τα 3,5 δευτερόλεπτα. Ο Αυστραλός της Ducati έμοιαζε να είναι σε μιαν άλλη, δική του κλάση και κανείς δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό του.

Η άνοδος των Ducati συνεχίστηκε όσο προχωρούσε ο αγώνας. Ενώ ένα λάθος του Πολ Εσπαργκαρό επέτρεψε στους Μπανάια και Μπετζέκι να τον περάσουν, ο Μαρίνι έφτασε και πέρασε τον Βινιάλες για να ανέβει στην 6η θέση. Ούτε ο Κουαρταρό με τη Yamaha πρέπει να αισθανόταν άνετα, καθώς ο Μπαστιανίνι ροκάνιζε διαρκώς τη διαφορά τους και τον πλησίαζε.

A lucky escape for Takuya Tsuda! 👍



The Japanese gets off his Suzuki as the marshals rush to extinguish the fire 😱#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/y4zWjvZvku — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 25, 2022

Ο τελευταίος εντός έδρας αγώνας για τη Suzuki, που αποχωρεί από το MotoGP, έληξε άδοξα. Μέσα σε διάστημα λίγων γύρων εγκατέλειψαν κα οι δύο αναβάτες της. Πρώτα ο Τακούια Τσούντα είδε τη μοτοσικλέτα του να τυλίγεται στις φλόγες και την άφησε στην άκρη της πίστας και λίγο αργότερα ο Άλεξ Ρινς μπήκε στα πιτ της ομάδας και εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος.

Μάχη τίτλου στο βάθος της 10άδας

Στους τελευταίους γύρους τρεις από τους τέσσερις διεκδικητές του τίτλου βρέθηκαν μαζί στην πίστα. Μπροστά ο Κουαρταραρό στην 8η θέση, με τον Μπαστιανίνι πίσω του στην 9η και τον Μπανάια στη 10η θέση. Ο Πέκο Μπανάια όμως είχε ανεβάσει θεαματικά το ρυθμό του και πέρασε εύκολα τον Μπαστιανίνι, που όμως δεν το έβαλε κάτω και έμεινε κολλημένος πίσω του.

⚠️ CAUTION ⚠️



This footage may make you skip a few heartbeats 😱#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/BCwUGI1Gfo September 25, 2022

Λίγο πιο μπροστά, ο Μαρκ Μάρκεθ με τη Repsol Honda, στον πρώτο του «ολόκληρο» αγώνα μετά την επιστροφή του στη δράση, έφτασε και πέρασε τον Ολιβέιρα για να πάρει την 4η θέση. Εντυπωσιακός ο Ισπανός. Ακόμα πιο μπροστά, ο Μπραντ Μπίντερ είχε φυλάξει κάτι καλό για το τέλος και στον τελευταίο γύρο πέρασε τον Χόρχε Μαρτίν και πήρε τη 2η θέση.

Έπεσε ο Μπανάια!

Στον τελευταίο γύρο του αγώνα ο Πέκο Μπανάια προσπάθησε να περάσει τον Κουαρταραρό αλλά δεν απέφυγε το λάθος, «έχασε» το εμπρός μέρος της Ducati και βρέθηκε στην αμμοπαγίδα.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ της Ducati όμως ξεκίνησαν οι πανηγυρισμοί. Ο Τζακ Μίλερ πήρε μια κυριαρχική νίκη, και επέστρεψε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου ύστερα από 1,5 χρόνο. Ο Μπραντ Μπίντερ ήταν 2ος και ο Χόρχε Μαρτίν στην 3η θέση συμπλήρωσε την 3άδα των νικητών. Ακολούθησαν οι Μάρκεθ, Ολιβέιρα, Μαρίνι, Βινιάλες, Κουαρταραρό, Μπαστιανίνι και Μπετζέκι.

Επόμενος αγώνας σε μία εβδομάδα (30/9 - 2/10) στην Ταϊλάνδη.

» Οι βαθμογίες του MotoGP μετά την Ιαπωνία

Αποτελέσματα