Ο πολυπρωταθλητής του WRC, Σεμπαστιέν Οζιέ,επισημοποίησε πως θα συμμετάσχει στα Ράλλυ Νέας Ζηλανδίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας για την Toyota Gazoo Racing.

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ανακοινώθηκε από την Toyota Gazoo Racing πως ο Σεμπαστιέν Οζιέ θα λάβει μέρος σε όλα τα υπόλοιπα ράλλυ του φετινού πρωταθλήματος του WRC. Η απογοητευτική εμφάνιση των Ιαπώνων στον εθνικό μας αγώνα τους έκανε να αλλάξουν σχέδια για το υπόλοιπο της σεζόν.

Φέτος ο Γάλλος δεν έχει πλήρη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, μιας κι είχε παράλληλο πρόγραμμα στο WEC. Όμως με ανακοίνωσή του στα social media, o 8 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής επιβεβαίωσε πως επιστρέφει για τα καλά, αφού θα αγωνιστεί στο Ράλλυ Νέας Ζηλανδίας (30 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου), στο Ράλλυ Ισπανίας (20-23 Οκτωβρίου) αλλά και στο Ράλλυ Ιαπωνίας (10-13 Νοεμβρίου).

Ο Οζιέ ανέφερε: «Γεια σε όλους. Όπως ξέρετε είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ στη Νέα Ζηλανδία. Αλλά τα νέα είναι πως θα αγωνιστώ επίσης στα Ράλλυ Ισπανίας και Ιαπωνίας. Θα κάνω τους τρεις τελευταίους αγώνες του πρωταθλήματος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση και ανυπομονώ να σας δω όλους».

Μέσα στο 2022 μετράει έως τώρα μόλις τρεις ακόμη συμμετοχές ενώ ανέβηκε στο βάθρο σε μόλις μία περίπτωση. Συγκεκριμένα, στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος στο Μόντε Κάρλο, όταν και είχε τερματίσει στη 2η θέση πίσω από τον νικητή Σεμπαστιέν Λεμπ.

Η εξέλιξη αυτή αφήνει δίχως θέση στο line-up της Toyota Gazoo Racing τον Εσαπέκα Λάπι, ο οποίος θα έχει ως τελευταία εμφάνιση για το 2022 αυτή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Η μόνη ελπίδα του Φινλανδού να αγωνιστεί και πάλι είναι να δούμε πέμπτο Yaris Rally1 από την ιαπωνική ομάδα.

