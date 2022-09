Μία άγνωστη μέχρι τώρα ιστορία από την πρώτη θητεία του Φερνάντο Αλόνσο στη McLaren αποκάλυψε ο Μαρκ Πρίστλεϊ.

Μόνο επιτυχημένη δεν πρέπει να θεωρείται η σεζόν του Φερνάντο Αλόνσο στη McLaren το 2007. Ο Ισπανός έχασε το πρωτάθλημα για ένα βαθμό, όμως η εξωαγωνιστική του κόντρα τόσο με την ομάδα όσο και με τον Λιούις Χάμιλτον σε συνδυασμό με το σκάνδαλο «Spygate» σημάδεψαν εκείνη τη χρονιά.

Ο Αλόνσο δεν περίμενε ποτέ τον Χάμιλτον, που το 2007 ήταν rookie, να τον κερδίζει συστηματικά και να του χαλάσει τα σχέδια για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Έτσι, ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στράφηκε σε άλλες τακτικές ώστε να υπερισχύσει εντός της McLaren. Όπως αποκαλύπτει ο πρώην μηχανικός της βρετανικής ομάδας, Μαρκ Πρίστλεϊ, που έζησε από πρώτο χέρι την κόντρα των δύο οδηγών, ο Αλόνσο έφτασε σε σημείο να δωροδοκήσει ανθρώπους της ομάδας, ώστε να έχει εύνοια εντός αυτής.

«Μία από τις τακτικές του Αλόνσο ήταν να στρέψει όλη την ομάδα στη δική του πλευρά του γκαράζ. Υπήρξε μια στιγμή πίσω στο 2007 όπου ο Φερνάντο εμφανίστηκε σε έναν αγώνα και ο μάνατζερ ή ο προπονητής του μοίρασε καφέ φακέλους που περιείχαν χρήματα για όλους τους μηχανικούς που δεν ασχολούνταν με το μονοθέσιο του Χάμιλτον. Οπότε η ομάδα μηχανικών του πήραμε όλοι από αυτούς τους μικρούς φακέλους. Θυμάμαι να τον ανοίγω και περιείχε μέσα 1.500 ευρώ ή κάτι τέτοιο. Ήταν τρελό. Κοιτούσες γύρω σου και όλοι οι υπόλοιποι είχαν επίσης από ένα φάκελο. Ρωτούσαμε ο ένας τον άλλο πόσα χρήματα πήρε ο καθένας και ξαφνικά έχει επεκταθεί η όλη ιστορία στο εσωτερικό της ομάδας και οι μόνοι που δεν το ήξεραν ήταν οι μηχανικοί του Χάμιλτον. Προσπαθούσε ο Αλόνσο να έχει στήριξη, προσπαθούσε να ενθαρρύνει να υποστηρίξουν εκείνον στην έντονη μάχη που είχαν οι δύο», ανέφερε ο Βρετανός στο PitStop podcast.

Fernando Alonso & Lewis Hamilton Not leaving anything on the table (McLaren MP2/22) - Monaco Grand Prix Qualifying - 2007. #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/kUCrTOkUNc

Φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο το σχέδιο του Αλόνσο δεν έπιασε, καθώς μαθεύτηκε γρήγορα στο εσωτερικό της ομάδας, όπως αναφέρει ο Πρίστλεϊ: «Από τη μία μπορείς να πεις πως ήταν μια έξυπνη τακτική αλλά στο τέλος η ομάδα το έμαθε και μας έβαλαν να δωρίσουμε τα χρήματα αυτά σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο Λιούις έκανε διαφορετικά πράγματα, έπαιζε παιχνίδια με τα media, όλοι έκαναν λανθασμένες ή σωστές κινήσεις, κανείς δεν είναι τέλειος. Αμφότεροι πέτυχαν πολλά στην καριέρα τους, όμως είχαν πολύ διαφορετική προσέγγιση».

Πλέον εν έτει 2022 ο Χάμιλτον μετρά 7 παγκόσμια πρωταθλήματα στη Formula 1, με τον Αλόνσο να έχει μείνει στα 2 και δύσκολα θα καταφέρει να κατακτήσει άλλο.

don't let f1twt distract you from this masterclass by a rookie Hamilton against Alonso in Fuji, 2007 (onboard is Alonso's) pic.twitter.com/FeB2NjYvCf