O Χόρχε Μαρτίν ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στo Αραγκόν.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Αραγονίας με τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing να είναι ο ταχύτερος αναβάτης στο FP2 . O Ισπανός σημείωσε το 1:47,402 και ήταν 74 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του πάντα γρήγορου Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha. Πίσω του ήταν ο Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος έκλεισε μία εξαιρετική ημέρα για τη Pramac Racing.

Εντυπωσιακό χρόνο έκανε ο Ενέα Μπαστιανίνι που ήταν στην 4η θέση, ενώ την πρώτη 5άδα ολοκλήρωσε ο Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή GP22. Οι Άλεξ Ρινς της Suzuki και Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia εξασφάλισαν πολύ καλή θέση και έβαλαν τις βάσεις για ένα καλό αγωνιστικό τριήμερο.

Looking much better this afternoon 💪@FabioQ20 is up into the top 3 on combined times!📈#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/peWR2Ywgt0