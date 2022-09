MotoGP: Πρώην νικητές GP επισκέπτονται το Philip Island (vid)

Οι Κέισι Στόνερ και Κρίς Βερμιούλεν επισκέπτονται με Triumph Tiger 1200 την αυστραλιανή πίστα MotoGP.

Δύο από τους κορυφαίους Αυστραλούς πρώην αναβάτες MotoGP αποφάσισαν να κάνουν ένα ιδιαίτερο οδοιπορικό από τη Μελβούρνη στη διάσημη πίστα του Philip Island. Αφορμή ήταν φυσικά το Grand Prix της Αυστραλίας το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και ουσιαστικά θα σημάνει την επιστροφή του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας στο «Νησί».

Ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP, Κέισι Στόνερ παρέα με τον νικητή MotoGP Κρίς Βερμιούλεν αποφάσισαν να επισκεφτούν το Philip Island με δύο ολοκαίνουριες Triumph Tiger 1200. Ξεκίνησαν λοιπόν από τη Μελβούρνη και «κατηφόρισαν» στην αυστραλιανή πίστα οδηγώντας τις adventure μοτοσικλέτες τους.

Οι δύο αναβάτες συζήτησαν και θυμήθηκαν όμορφες στιγμές στον αγώνα της πατρίδας τους με τον Στόνερ θα έχει ως κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του τίτλου το 2011 με την Repsol Honda, την ημέρα των γενεθλίων του. Φυσικά, δεν ξέχασε και την πρώτη του νίκη με την Ducati το 2007, τη χρονιά που πήρε τον πρώτο του τίτλο.

Guess who's back? 👀



Joined by #MotoGP race winner @chrisvermeulen7, @Official_CS27 returns to The Island after almost 10 years 🇦🇺



Premieres 21.09.22 at 4PM (AEST) 🎬#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/RgZIn2ED2w