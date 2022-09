Η Scuderia Ferrari στο GP ΗΠΑ είναι έτοιμη για κάτι που δεν έχει κάνει για σχεδόν μισό αιώνα.

Από το 2022 οι αγωνιστικοί κανονισμοί της Formula 1 προβλέπουν πως οι ομάδες πρέπει να χρησιμοποιήσουν νέους οδηγούς σε δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών μέσα στη σεζόν. Με τον τρόπο αυτό οι νέοι οδηγοί θα αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες αγωνιστικού τριημέρου.

Μία εκ των ομάδων που δεν το είχε κάνει πράξη μέχρι τώρα είναι η Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα επιβεβαίωσε μετά το Grand Prix Ιταλίας πως ο Ρόμπερτ Σβάρτζμαν θα πάρει τη πρώτη του γεύση από την F1-75 στο FP1 του GP ΗΠΑ στο Όστιν, που είναι προγραμματισμένο για το 3ήμερο 21-23 Οκτωβρίου . Αυτή είναι η πρώτη φορά από το 1976 που τρίτος οδηγός θα οδηγήσει μονοθέσιο της Ferrari σε αγωνιστικό τριήμερο κι έτσι μετά από σχεδόν μισό αιώνα οι συνήθειες των Ιταλών αλλάζουν.

Ο ρωσικής καταγωγής 22χρονος οδηγός είναι εδώ και μερικά χρόνια στην Ακαδημία της Ferrari και θεωρείται ένα από τα μεγάλα ανερχόμενα ταλέντα στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ. Στην καριέρα του, αναδείχθηκε πρωταθλητής της Formula 3 το 2019, ενώ το 2021 ολοκλήρωσε 2ος στο πρωτάθλημα της Formula 2, πίσω από τον μελλοντικό οδηγό της McLaren, Όσκαρ Πιάστρι.

Από το 2021 έχει πάρει μέρος σε αρκετά ιδιωτικά τεστ της Ferrari στην πίστα της στο Φιοράνο και δεν αποκλείεται μελλοντικά το όνομά του να συνδεθεί με θέση στη Formula 1 ή σε άλλο αγωνιστικό πρόγραμμα της ιταλικής φίρμας.

Στο GP ΗΠΑ είναι άγνωστο ποιου εκ των Σαρλ Λεκλέρ ή Κάρλος Σάινθ τη θέση θα πάρει, αλλά το σίγουρο είναι πως θα αγωνιστεί με ισραηλινό διαβατήριο.

The moment you’ve all been waiting for 👀@ShwartzmanRob is set to participate in his first #FP1 session at the #USGP 🇺🇸#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/ObzcX9DwWY