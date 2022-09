O Αλέιξ Εσπαργκαρό με την Aprilia ήταν ο πρωταγωνιστής το πρωί της Παρασκευής στην ισπανική πίστα.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Αραγονίας για την Aprilia, με τον Αλέιξ Εσπαργκαρό να είναι ο ταχύτερος αναβάτης στο FP1. Ο Ισπανός παρά την πτώση που είχε στην τελευταία στροφή έγραψε χρόνο 1:48,686 και ήταν μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Πέκο Μπανάια με την Ducati GP22.

Η πρώτη περίοδος μας χάρισε κλειστές μάχες με το χρονόμετρο και πέντε διαφορετικούς κατασκευαστές στις πέντε πρώτες θέσεις. Ο Άλεξ Ρινς της Suzuki ήταν στην 3η θέση, ενώ 4ος με προσπάθεια στο τέλος της διαδικασίας βρέθηκε ο Μπραντ Μπίντερ της KTM και ήταν ο τελευταίος αναβάτης που ήταν στο ίδιο δέκατο με τον Εσπαργκαρό. Μετά το τέλος της περιόδου όμως ο χρόνος του Νοτιοαφρικανού διαγράφηκε και έτσι 4ος ανέβηκε ο Τακάκι Νακαγκάμι της LCR Honda.

Just as it all looked like it was going perfectly to plan 😮@AleixEspargaro meets a bump in the road! 💥



After a quick hobble, thankfully Aleix was able to get back on the bike 👍#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/cwHORopO2f — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 16, 2022

Ακολούθησαν οι Ενέα Μπαστιανίνι και Μιγκέλ Ολιβέιρα, μπροστά από τις δύο εργοστασιακές Yamaha των Φάμπιο Κουαρταραρό και Φράνκο Μορμπιντέλι που έκλεισαν την πρώτη 10άδα. Μάλιστα τόσο ο Γάλλος όσο και ο Μορμπιντέλι χρησιμοποίησαν το νέο πλαίσιο της ιαπωνικής ομάδας. Ο ρυθμός τους προς ώρας είναι τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από την κορυφαία προσπάθεια στο FP1.

There's a new chassis for @FrankyMorbido12 and @FabioQ20 to play with this weekend 🔄



It certainly seems to be working for Franky as he's looking comfortable early on here! 🙌#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/uBbup7016P — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 16, 2022

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε το FP1 ο Μαρκ Μάρκεθ στην επιστροφή του στους αγώνες. Ο Ισπανός της Honda ολοκλήρωσε στη 12η θέση, μισό δευτερόλεπτο πιο αργός του Αλέιξ Εσπαργκαρό. Εκτός 10άδας είχαμε επίσης τους Τζακ Μίλερ, Μάβερικ Βινιάλες και τον Τζοάν Μιρ, που επιστρέφει επίσης έχοντας χάσει έναν αγώνα

Η δράση συνεχίζεται στις 15:10 στην πίστα της Αραγκόν με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Αποτελέσματα FP1 GP Αραγονίας

Φωτογραφίες: Aprilia