Αυτή είναι η πρώτη adventure μοτοσικλέτα της Zero Motorcycles (vid)

Η Zero αποδεικνύει με την DSR/X ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να ακολουθήσει την περιπέτεια.

Οι κορυφαίες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών μοτοσικλετών έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά να επεκτείνουν την γκάμα τους στην κατηγορία των μοτοσικλετών περιπέτειας. Η Zero Motorcycles δεν θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με την συγκεκριμένη κατηγορία καθώς οι Αμερικανοί έχουν τεράστια εμπειρία στο off-road από το 2006 που ξεκίνησαν να ασχολούνται με τις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες.

Η Zero Motorcycles παρουσίασε λοιπόν την DSR/X, μια ολοκαίνουρια μοτοσικλέτα η οποία ξεχωρίζει από αυτά που μας έχει συνηθίσει μέχρι τώρα η αμερικανική φίρμα. Η σχεδιαστική δομή της DSR/X δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης ότι πρόκειται για μια μοτοσικλέτα περιπέτειας κάτι που μπορεί να διακρίνει κανείς από την μεγάλη μάσκα στο εμπρός μέρος, τους μεγαλύτερους τροχούς, τις μεγάλες διαδρομές στις αναρτήσεις και την πολύ άνετη θέση οδήγησης.

Το νέο μοντέλο χρησιμοποιεί το νέο κινητήριο πακέτο ισχύος Z-Force της εταιρείας, με ονομασία Whisper quiet ZF και το λειτουργικό σύστημα Cypher III+ για τη διαχείριση του συνόλου. Ο νέος κινητήρας Z-Force 75-10X αποδίδει 100 ίππους και 225 Nm ροπής και συνοδεύεται από μια ισχυρή μονάδα ελέγχου με πολλά συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης. Εκείνο που ξεχωρίζει, ιδιαίτερα στις εκτός δρόμου διαδρομές, είναι το σύστημα Bosch Motorcycle Stability Controls το οποίο βελτιστοποιεί τις συνθήκες πρόσφυσης σε οποιαδήποτε επιφάνεια και ελέγχει ηλεκτρονικά το σύστημα μετάδοσης κίνησης.

Η μπαταρία που συνοδεύει το μοντέλο έχει χωρητικότητα 17,3kWh με δυνατότητα επέκτασης στα 21kWh. Το σύνολο είναι σε θέση να χαρίσει αυτονομία από 137 (αυτοκινητόδρομος) - 290 (πόλη) χιλιόμετρα, ανάλογα φυσικά τη χρήση. Σε μεικτή χρήση πάντως η μοτοσικλέτα είναι σε θέση να διανύσει περίπου 185-216 χιλιόμετρα. Η φόρτιση μπορεί να γίνει σε ταχυφορτιστή 6kW και το 95% γεμίζει σε μόλις 1 ώρα χάρη στον ενσωματωμένο φορτιστή 6,6kWh.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην οδηγική συμπεριφορά με τις αναρτήσεις να είναι της Showa και τα φρένα της J.Juan. Το ανεστραμμένο πιρούνι εμπρός 47mm έχει διαδρομή 190mm, το ίδιο και το πλήρως ρυθμιζόμενο μονό αμορτισέρ πίσω για εύκολα περάσματα από χωμάτινες διαδρομές, ενώ οι τροχοί είναι 19 ιντσών εμπρός και 17 ιντσών πίσω. Το βάρος της μοτοσικλέτας εντυπωσιάζει καθώς έχει παραμείνει χαμηλά στα 247 κιλά.

Ο Άμπε Αζκενάζι, Τεχνικός Διευθυντής της Zero Motorcycles, τόνισε: «Οι ιδιοκτήτες και οι υποστηρικτές μας, ζητούν εδώ και χρόνια μία μοτοσικλέτα περιπέτειας πλήρους μεγέθους από την Zero. Επενδύσαμε πάνω από 100.000 ώρες ηλεκτρονικής μηχανικής για να σχεδιάσουμε μια μοτοσικλέτα που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών μας και στην αποστολή της Zero να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία οδήγησης».

Το DSR/X είναι διαθέσιμο σε sage green (πράσινο) και white pearl (λευκό) και θα φτάσει στις αντιπροσωπείες της Zero Motorcycles στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, με τιμή λιανικής από 27.590 ευρώ.

Το βίντεο παρουσίασης της Zero DSR/X.