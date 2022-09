MotoGP: «Κλείδωσε και του Μαρίνι στην Mooney VR46

Η ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι επιβεβαίωσε τον Λούκα Μαρίνι στο πλευρό του Μάρκο Μπεζέκι το 2023.

Η Mooney VR46 την προηγούμενη εβδομάδα είχε ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Μπεζέκι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP για το 2023 κλείνοντας ακόμα μια θέση στο grid της επόμενης χρονιάς. Γνωρίζαμε ήδη ότι οι πιθανότητες να είναι ο Λούκα Μαρίνι ομόσταβλός του ήταν μεγάλες, κάτι που επιβεβαιώθηκε από την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας.

Ο Λούκα Μαρίνι λοιπόν θα είναι αναβάτης της ομάδας του αδερφού του, Βαλεντίνο Ρόσι για το 2023 συνεχίζοντας να απολαμβάνει τη στήριξη της Ducati. Εκείνο που ίσως καθυστέρησε τις ανακοινώσεις των αναβατών της Mooney VR46 ήταν η θέση που θα έχει στην ομάδα ο κάθε αναβάτης. Αν δηλαδή ο Μαρίνι θα είναι ο πρώτος αναβάτης και θα έχει την αναβαθμισμένη Desmosedici ή ο Μπεζέκι θα αναλάβει τον πρώτο ρόλο στην ομάδα και θα έχει εκείνος μια εργοστασιακή μοτοσικλέτα από την Ducati.

Η ομάδα πάντως δεν έκανε λόγο για το πόσες καινούριες μοτοσικλέτες θα έχει την επόμενη χρονιά, ωστόσο είναι πολύ πιθανό τόσο ο Μπεζέκι, όσο και ο Μαρίνι να έχουν το 2023 τις μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούν φέτος οι Γιόχαν Ζάρκο και Χόρχε Μαρτίν στην Pramac.

