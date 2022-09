Ο σταρ του Χόλιγουντ παραδέχθηκε πως ετοιμάζει το δικό του ντοκιμαντέρ για τηv F1 με θέμα τη «χρυσή χρονιά» του Τζένσον Μπάτον.

Το 2009 θα μείνει για πάντα στην ιστορία της Formula 1 ως η χρονιά που μία ομάδα, η οποία δεν υπήρχε καν λίγες εβδομάδες πριν από το πρώτο Grand Prix, κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Honda αποχώρησε στο τέλος του 2008 αφήνοντας πίσω της ένα ολόκληρο εργοστάσιο που είχε μείνει δίχως μέλλον. Όμως ο Ρος Μπρον με τη βοήθεια στενών συνεργατών του έσωσε την ομάδα η οποία με το όνομα Brawn GP κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα οδηγών με τον Τζένσον Μπάτον και το πρωτάθλημα κατασκευαστών, έχοντας για δεύτερο οδηγό τον Ρούμπενς Μπαρικέλο. Το επίτευγμα αυτό είναι μοναδικό για τη Formula 1, μια και η Brawn GP είναι η μοναδική ομάδα που αγωνίστηκε μία σεζόν και πήρε το πρωτάθλημα.

Ο σταρ του Χόλιγουντ και λάτρης των αγώνων ταχύτητας, Κιάνου Ριβς, είναι αυτός που ηγείται ενός πρότζεκτ που θέλει η ιστορία της Brawn GP να μαθευτεί από ακόμη περισσότερο κόσμο. Ο Καναδός ηθοποιός ετοιμάζει λοιπόν ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Brawn: The One Pound Formula 1 Team» για την απίθανη χρονιά του 2009 και θα διηγηθεί την ιστορία του πώς ο Μπάτον κατάφερε να φτάσει στο μοναδικό τίτλο της καριέρας του.

Μιλώντας στη Sun, o Ριβς ανέφερε: «Θα γνωρίζετε τις συγκυρίες που έλαβαν χώρα εκείνη τη χρονιά. Η ιστορία μας είναι για την αποχώρηση της Honda από τη Formula 1 και τον Ρος Μπρον που πήγε στην ομάδα ενάμισι χρόνο νωρίτερα. Υπήρξαν απολύσεις προσωπικού. Δεν είχαν πολλούς οικονομικούς πόρους. Έγιναν μία ανεξάρτητη ομάδα. Πώς κατάφεραν να αγωνιστούν σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα; Είναι μία ιστορία για τα πρόσωπα αυτά. Πρόκειται για πάθος. Νομίζω ότι μερικά από τα θέματα στα οποία παρουσιάζουμε τους ανθρώπους με αυτήν την ιστορία, είτε είσαι λάτρης των αγώνων είτε αν απλά σου αρέσει να παρακολουθείς μια ανθρώπινη ιστορία και τις δυσκολίες να ξεπεράσεις τα προβλήματα, θα ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες του κοινού».

Ο Ριβς ήδη έχει συνομιλήσει με τον Μπάτον, ο οποίος οδήγησε πρόσφατα το μονοθέσιο του 2009 σε πίστα για τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ: «Η αγωνιστική φόρμα του από τότε ακόμα του κάνει. Ο Τζένσον ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρος με το χρόνο που διέθεσε και τις σκέψεις που μοιράστηκε. Μοιράστηκε την ιστορία αυτή μαζί μας και τις επιπτώσεις που είχε σε εκείνον».

Από τη μεριά του ο Μπάτον δηλώνει έκπληκτος με το πόσο σοβαρά έχει πάρει ο Ριβς και η ομάδα του την όλη υπόθεση: «Αυτό που λατρεύω για το ντοκιμαντέρ αυτό είναι το πόσο λεπτομερώς έχουν ασχοληθεί όλοι και το πόσο γνωρίζουν για το πρότζεκτ εκείνο και τη συναρπαστική χρονιά του 2009. Έγινε πριν από 13 χρόνια. Ακόμη σκέφτομαι την κατάκτηση του πρωταθλήματος πολύ συχνά».

Exciting news! I’ve been working on a four-part series called “Brawn: The One Pound Formula 1 Team, covering the incredible F1 Championship Season of 2009. You don’t want to miss this one, coming soon to DisneyPlusUK pic.twitter.com/7q1eWSJZkr